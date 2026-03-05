CNR-Rally de Colonias Unidas: Desde mañana, aceleran en el sur

El primer tramo cronometrado de la carrera arrancará a las 20:05, y en total, serán 42 las tripulaciones que estarán en competencia, 22 de la tracción total (4x4) y 20 de la tracción simple (4x2 o F2).

En la RC2A, competirán ocho pilotos: Migue Zaldívar, vigente campeón del CNR, Didier Arias, Augusto Bestard, Gustavo Saba, Alejandro y Fabrizio Galanti, Miguel Ortega y Tiago Weiler.

En la RC2B, once: Franco Pappalardo, Sebastián y Mauricio González, Sebastián Barchini, Diego Dávalos, Fabrizio Chiriani, Blas Zapag (p), Bruno Llano, César Pedotti, Matías Domínguez y Francisco “Pachi” Delgado.

En la RC2N, tres: Elías y Joel Benítez y Ricardo Fretes, para completar 22.

Lea además: CNR 2026: Colonias Unidas con hoja de ruta lista

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la RC4A, diez: Iván Wasmosy, Martín Tomas, Diego y César Cruz, Riyosuke Shima, Armando Medina, Carlos Rodríguez, Raúl Franco, Arturo Ortíz y Nico Baeza.

En la RC4B, dos: Christian Duerksen y Arnaldo Duarte; en la RC4C, seis: Sebastián Martínez, Nelson Benkenstein, Nelson Rolón, Gianluca Laterra, Mathías Consani y Miguel Cabral; y en la RC5, dos: José Bogado y “Beto” Ramírez, para alcanzar los 20.