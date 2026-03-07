Joshua Duerksen: “Con Invicta la sprint es objetivo principal”

Joshua Duerksen empezó la temporada 2026 de la Fórmula 2 una victoria en la sprint de Australia. El paraguayo, que remontó dos posiciones por una mala salida, fue el más rápido en la prueba corta, culminando la carrera con 2 segundos de ventaja sobre Noel León de Campos Racing en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Con 10 puntos, lidera la clasificación de pilotos.

Al finalizar la competencia y la premiación, a la que subió con la bandera paraguaya y en la que entonó el himno nacional, Duerksen habló en conferencia con la F2. “No puedo quejarme de una victoria. Estoy muy contento de haber conseguido mi primera victoria de la temporada”, comenzó el piloto guaraní, que abrió con un triunfo el primer año en Invicta Racing.

“La carrera sprint es el objetivo principal”

“Con Invicta, sin duda, la carrera sprint es el objetivo principal, y creo que tendremos que esforzarnos para conseguirlo, pero debemos aprovechar cada oportunidad. Esta vez tuve la oportunidad de ganar la carrera sprint”, continuó Duerksen, quien este sábado, a las 21:25, hora de Paraguay, compite en la carrera principal (parte desde el noveno lugar).

“Lo conseguimos, conseguimos buenos puntos, pero seguro que seguiremos trabajando para conseguir más, que es en la carrera principal”, apuntó Joshua Duerksen, quien festejó en la categoría la quinta victoria entre sprint y race principal desde 2024 (4 con AIX Racing y 1 con Ivicta Racing). En 2025, la F2 canceló la carrera por inclemencias del tiempo.

