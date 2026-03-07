Joshua Duerksen: Los puntos que sumó y qué posición ocupa

Joshua Duerksen es el primer ganador de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA. El paraguayo de 22 años conquistó la carrera sprint en Australia después de iniciar la carrera en el segundo lugar por la grilla invertida (fue noveno en la qualy). El piloto de Invicta Racing logró el segundo triunfo en el Albert Park y el quinto en la categoría.

Con la primera posición luego de 23 vueltas en los 5,303 kilómetros del circuito en Melbourne, Duerksen sumó 10 puntos y es el único líder parcial de la clasificación de pilotos de la F2 2026. El nacido en Asunción aventaja por 2 unidades al mexicano Noel León de Campos Racing y por 4 al irlandés Alex Dunne de Rodin Motorsport.

F2 2026: La tabla de pilotos

1- Joshua Duerksen 10 puntos

2- Noel León 8

3- Alex Dunne 6

4- Tasanapol Inthraphuvasak 5

5- Ritomo Miyata 4

6- Gabriele Mini 3

7- Laurens van Hoepen 2

8- Roman Bilinski 1

9- Martinius Stenshorne 1 (vuelta rápida)