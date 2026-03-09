FIA Fórmula 2-Melbourne: Apasionante victoria y P10 para Duerksen

Joshua Duerksen debutó el fin de semana con el equipo de origen británico Invicta Racing –campeón de pilotos y constructores de 2024 y 2025– en el GP de Australia, carrera que abrió la presente temporada de la FIA Fórmula 2 en el circuito urbano ubicado en el Albert Park, de Melbourne, y del cual nuestro compatriota salió con un merecido triunfo de la sprint race y un trabajoso décimo lugar de la feature race.

El pasado viernes, Joshua ingresó a la pista de 5.278 metros con su monoplaza #2 y marcó muy buenos parciales en el inicio de las pruebas de clasificación, las que posteriormente fueron interrumpidas por banderas rojas como consecuencia de algunos incidentes.

Bajo estas circunstancias, no pudo mejorar su mejor registro y culminó en el noveno lugar de la qualy, posición en la que igualmente había clasificado el año pasado con el AIX Racing.

Por el sistema de grilla invertida que es utilizada en la categoría, Duerksen partió desde la segunda plaza –en la primera fila– en la carrera sprint del sábado por la madrugada. En el inicio fue superado por el británico Oliver Goethe (MP Motorsport), pero rápidamente recuperó el segundo puesto y fue en busca del primer lugar, y así lo logró superando magistralmente al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Gran Prix), hasta que salió el “safety car”, tras el cual tuvo una fantástica relanzada para encaminarse a su segundo triunfo consecutivo en Melbourne, y sumar así sus primeros diez puntos.

En la principal, de noche en Paraguay, saliendo desde el noveno lugar, penalizó en el comienzo por moverse antes de tiempo (5 segundos), y aún así lo pasaron varios competidores y luego comenzó una gran remontada. Ingresó a boxes para el cambio de neumáticos y luego sobrepasó a varios de sus rivales cruzando la meta en el octavo puesto, pero por la penalidad fue reubicado a la décima plaza, cerrando la cita con un punto más.