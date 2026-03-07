“Que manera de empezar”: Mercedes celebró el triunfo de Joshua Duerksen

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team también festejó la victoria de Joshua Duerksen en la carrera sprint de la Fórmula 2 de la FIA en Australia. El paraguayo de 22 años comenzó la temporada con un triunfo en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El nacido en Asunción es piloto de desarrollo de la escudería alemana en el Mundial 2026 de la Fórmula 1.

“Vamooooos. ¡@joshuaduerksen1 gana el F2 Sprint en Melbourne! ¡Qué buena manera de empezar la temporada!”, celebraron los alemanes en Instagram. En la publicación, compartieron un video de la llegada de Duerksen al podio, estacionado el monoplaza de Invicta Racing frente al número 1. El joven bajó a saludar a los integrantes de ambos equipos y luego celebró con la bandera paraguaya.

