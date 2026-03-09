ABC Motor
09 de marzo de 2026 - 01:00

Fórmula 1-GP de Australia: Russell y Mercedes prevalecen

Extraordinario comienzo de temporada para Mercedes. George Russell, ganador en Melbourne.
Extraordinario comienzo de temporada para Mercedes. George Russell, ganador en Melbourne.054358+0000 PAUL CROCK

El piloto británico George Russell venció ayer en el GP de Australia, primera fecha de la Fórmula 1, en un doblete del equipo Mercedes, que colocó en segundo lugar al italiano Andrea Kimi Antonelli.

Por ABC Color

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que lideró la prueba en varios pasajes, completó el podio en Melbourne, donde los aficionados sufrieron una enorme decepción por un accidente del ídolo local, Oscar Piastri (McLaren), en la vuelta de formación, que lo dejó fuera.

El británico Lando Norris (McLaren) inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que concluyó con otra espectacular remontada. El tetracampeón mundial había arrancado la carrera desde el fondo de la parrilla por un accidente en la prueba de clasificación.

Integrantes del podio del GP de Australia: Antonelli (izq.), Russell (centro) y Leclerc.
Integrantes del podio del GP de Australia: Antonelli (izq.), Russell (centro) y Leclerc.

El mexicano Sergio Pérez, de vuelta a la competición, fue decimosexto en la carrera debut de la escudería estadounidense Cadillac.

Audi, otro debutante, lució mejores prestaciones y colocó al brasileño Gabriel Bortoleto en la novena posición.

Lea también: Joshua Duerksen: “Con Invicta la sprint es objetivo principal”

Mercedes, que ya había dominado la qualy del pasado sábado, se ratificó como el equipo a batir en este inicio de temporada.

La segunda fecha será en China, el 15 de marzo.