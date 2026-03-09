Fórmula 1-GP de Australia: Russell y Mercedes prevalecen

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que lideró la prueba en varios pasajes, completó el podio en Melbourne, donde los aficionados sufrieron una enorme decepción por un accidente del ídolo local, Oscar Piastri (McLaren), en la vuelta de formación, que lo dejó fuera.

El británico Lando Norris (McLaren) inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que concluyó con otra espectacular remontada. El tetracampeón mundial había arrancado la carrera desde el fondo de la parrilla por un accidente en la prueba de clasificación.

El mexicano Sergio Pérez, de vuelta a la competición, fue decimosexto en la carrera debut de la escudería estadounidense Cadillac.

Audi, otro debutante, lució mejores prestaciones y colocó al brasileño Gabriel Bortoleto en la novena posición.

Mercedes, que ya había dominado la qualy del pasado sábado, se ratificó como el equipo a batir en este inicio de temporada.

La segunda fecha será en China, el 15 de marzo.