F1 2026: Horarios y cómo ver en vivo el Gran Premio de China

El Gran Premio de China es la segunda carrera del Mundial 2026 de la Fórmula 1. Una semana después del triunfo de George Russell en el GP de Australia, la categoría reina, sin acción de la Fórmula 2 con Joshua Duerksen, aterriza en el Circuito Internacional de Shanghái. Conozca la agenda del fin de semana, que incluye la primera sprint de la temporada.

Fórmula 1: Horarios y TV del Gran Premio de China

Libres 1 - Viernes 13 de marzo

Horario: 00:30, hora de Paraguay

TV: Disney +

Qualy para la sprint - Viernes 13 de marzo

Horario: 04:30, hora de Paraguay

TV: Disney +

Carrera Sprint - Viernes 13 de marzo

Horario: 23:59, hora de Paraguay

TV: Disney +

Qualy para la carrera - Sábado 14 de marzo

Horario: 04:00, hora de Paraguay

TV: Disney +

Carrera - Domingo 15 de marzo

Horario: 04:00, hora de Paraguay

TV: Disney +