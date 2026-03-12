ABC Motor
12 de marzo de 2026 - 14:00

F1 2026: Horarios y cómo ver en vivo el Gran Premio de China

MELBOURNE (Australia), 08/03/2026.- Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team driver Andrea Kimi Antonelli reacts at the podium after placing 2nd behind fellow driver George Russell during the 2026 Australian Grand Prix at Albert Park Circuit in Melbourne, Australia, 08 March 2026. (Fórmula Uno) EFE/EPA/JOEL CARRETT EDITORIAL USE ONLY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
La Fórmula 1 corre este fin de semana el Gran Premio de China, la segunda fecha del Mundial 2026.

Por ABC Color

El Gran Premio de China es la segunda carrera del Mundial 2026 de la Fórmula 1. Una semana después del triunfo de George Russell en el GP de Australia, la categoría reina, sin acción de la Fórmula 2 con Joshua Duerksen, aterriza en el Circuito Internacional de Shanghái. Conozca la agenda del fin de semana, que incluye la primera sprint de la temporada.

El paraguayo Joshua Duerksen, piloto de la escudería británica Invicta Racing, celebra la victoria en la carrera sprint de la primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.
Fórmula 1: Horarios y TV del Gran Premio de China

Libres 1 - Viernes 13 de marzo

Horario: 00:30, hora de Paraguay

TV: Disney +

Qualy para la sprint - Viernes 13 de marzo

Horario: 04:30, hora de Paraguay

TV: Disney +

Carrera Sprint - Viernes 13 de marzo

Horario: 23:59, hora de Paraguay

TV: Disney +

Qualy para la carrera - Sábado 14 de marzo

Horario: 04:00, hora de Paraguay

TV: Disney +

Carrera - Domingo 15 de marzo

Horario: 04:00, hora de Paraguay

TV: Disney +