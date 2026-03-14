Super Rally-CAP: Aceleran en el Farid Rahal

El Campeonato de Super Rally 2026, que fue lanzado oficialmente por la nueva comisión directiva del Club Altoparanaense de Pilotos (CAP) el pasado mes de febrero –encabezada por Toyi Nuñez–, se pone en marcha mañana domingo con el desarrollo de la primera cita (de las ocho previstas para este año) en el Autódromo Farid Rahal de la ciudad de Hernandarias.

Las categorías que estarán habilitadas en esta ocasión (modalidad super prime) serán las siguientes: 4x4, F2 y Autocross, mientras que las de Rally Cross, ATV Rally Cross y UTV Rally Cross, estarán en carrera (modalidad de rally) para las demás fechas. El trazado tendrá 6.400 metros y las tripulaciones deberán dar 4 vueltas al mismo, y de la sumatoria total de los tiempos, saldrán los ganadores de la jornada.

Según el programa oficial de la competencia, a las 7:00 está prevista la apertura del Parque de Servicio, mientras que a las 8:00, arrancarán las verificaciones técnicas y administrativas de rigor.

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A las 9:00, se realizará la reunión obligatoria de pilotos y a las 9:30, comenzará el recorrido controlado al tramo que será utilizado en la ocasión. A las 10:00, partirá la primera máquina para abrir la jornada. Finalmente, a las 16:00 se llevará a cabo la premiación a los mejores de la fecha.

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El costo de las entradas fue fijado por la organización en la suma de G. 30.000.