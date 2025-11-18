Super Rally/Pista-CAP: Exitosa jornada motor en Hernandarias

En la ocasión fue utilizado el “formato super prime”, a 4 vueltas sumatorias, tras las cuales los vencedores de la exitosa jornada motor en Hernandarias fueron los siguientes:

En la clase UTV, Kalel Ferreira y Aston Lin; en Autocross STD, Javier Cabañas y Rafa Agüero; en Autocross FL, Hugo González y Mario Ovando; en la RC3, Gabriel Espínola y Emiel Patyn; en la RC4A, José Morínigo (h) y José Morínigo (p); en la RC4, Didie Nuñez y Mike White; y en la RC5, Hugo Villalba y Rolando Cabral, respectivamente.

Asimismo, en la ocasión se premio a los campeones de cada clase y de la Copa Vitz, que también llegó a su fin, siendo Cristian Bobadilla el mejor de la temporada 2025, escoltado por Pedro Borjas y Carlos Daniel Villalba.

