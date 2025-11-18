ABC Motor
18 de noviembre de 2025 - 20:13

Super Rally/Pista-CAP: Exitosa jornada motor en Hernandarias

La Copa Vitz también disputó su última cita, después de la cual Cristian Bobadilla (64) se consagró como campeón del certamen.

El Campeonato de Super Rally, organizado por el Club Altoparanaense de Pilotos (CAP), culminó el pasado fin de semana con la cuarta y última fecha del certamen 2025, en el Autódromo Farid Rahal, ubicado en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Por ABC Color

En la ocasión fue utilizado el “formato super prime”, a 4 vueltas sumatorias, tras las cuales los vencedores de la exitosa jornada motor en Hernandarias fueron los siguientes:

En la clase UTV, Kalel Ferreira y Aston Lin; en Autocross STD, Javier Cabañas y Rafa Agüero; en Autocross FL, Hugo González y Mario Ovando; en la RC3, Gabriel Espínola y Emiel Patyn; en la RC4A, José Morínigo (h) y José Morínigo (p); en la RC4, Didie Nuñez y Mike White; y en la RC5, Hugo Villalba y Rolando Cabral, respectivamente.

Asimismo, en la ocasión se premio a los campeones de cada clase y de la Copa Vitz, que también llegó a su fin, siendo Cristian Bobadilla el mejor de la temporada 2025, escoltado por Pedro Borjas y Carlos Daniel Villalba.

