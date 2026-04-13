Motociclismo-Brasil/Interlagos: Superbike Paraguay deja huellas

Valiente, el piloto más experimentado de nuestro país, peleó bien arriba dentro de las dos categorías que disputó este fin de semana: la GP600 de Moto1000GP y la R3 de Yamaha bLU cRU. En las dos carreras estuvo todo el tiempo metido en el pelotón de adelante e incluso, lideró las carreras en gran parte demostrando un superlativo nivel.

Por su parte, Torrez está mostrando un claro ascenso en su rendimiento a medida que van pasando las pruebas en Moto4 Latin Cup. Esta vez ya logró ubicarse en el top 10 de la primera carrera y terminó P11 en la final.

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Almirón y David están haciendo sus primeras armas a nivel internacional en una de las categorías más desafiantes del continente, la R3 de Yamaha bLU cRU. Fabri tuvo su debut y acabó P14, mientras que Hassen supo sortear una caída y otros inconvenientes para lograr un valioso P15, a pesar de las dificultades.

El equipo Superbike Paraguay dejó sus huellas en Interlagos, compitió contra los mejores pilotos de la región y plantó la bandera tricolor en Brasil.

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Próximas competencias del equipo Superbike Paraguay

Las próximas competencias de los miembros del equipo Superbike Paraguay son las siguientes:

- Oli Cuevas: El 17 de abril, Moto Mini, en Laranjal, São Paulo (Brasil).

- Valiente, Almirón y David: El 24 de mayo, Moto1000GP, en Goiânia (Brasil).

- Nico Torrez: El 21 de junio, Moto4 Latin Cup, en San Nicolás (Argentina).