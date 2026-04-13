ABC Motor
13 de abril de 2026 - 01:00

Motociclismo-Brasil/Interlagos: Superbike Paraguay deja huellas

Nico Torrez, Pedro Valiente, Ramón Torrez, Hassen David y Fabrizio Almirón con la bandera de Paraguay en Interlagos.
Nico Torrez, Pedro Valiente, Ramón Torrez, Hassen David y Fabrizio Almirón con la bandera de Paraguay en Interlagos.Gentileza

El equipo Superbike Paraguay cerró ayer su presencia en São Paulo (Brasil) con destacadas participaciones en las competencias disputadas. Pedro Valiente cosechó un doble P4 en la GP600 y la R3; Nico Torrez finalizó P10 y P11 en las carreras de Moto4 Latin Cup; mientras que Fabri Almirón y Hassen David, finalizaron P14 y P15 en el debut de ambos en sus categorías.

Por Derlis Santacruz

Valiente, el piloto más experimentado de nuestro país, peleó bien arriba dentro de las dos categorías que disputó este fin de semana: la GP600 de Moto1000GP y la R3 de Yamaha bLU cRU. En las dos carreras estuvo todo el tiempo metido en el pelotón de adelante e incluso, lideró las carreras en gran parte demostrando un superlativo nivel.

Pedro Valiente (25), compitiendo en GP600 de Moto1000GP, en Brasil.
Pedro Valiente (25), compitiendo en GP600 de Moto1000GP, en Brasil.

Por su parte, Torrez está mostrando un claro ascenso en su rendimiento a medida que van pasando las pruebas en Moto4 Latin Cup. Esta vez ya logró ubicarse en el top 10 de la primera carrera y terminó P11 en la final.

Gran performance esta vez del piloto paraguayo Nico Torrez (46).
Gran performance esta vez del piloto paraguayo Nico Torrez (46).

Lea además: Moto4 Latin Cup-Goiânia: Gran debut de Nico Torrez en Brasil

Fabrizio Almirón realiza una buena maniobra con su moto #5.
Fabrizio Almirón realiza una buena maniobra con su moto #5.

Almirón y David están haciendo sus primeras armas a nivel internacional en una de las categorías más desafiantes del continente, la R3 de Yamaha bLU cRU. Fabri tuvo su debut y acabó P14, mientras que Hassen supo sortear una caída y otros inconvenientes para lograr un valioso P15, a pesar de las dificultades.

Hassen David (6) durante una de las carreras ayer en Interlagos.
Hassen David (6) durante una de las carreras ayer en Interlagos.

El equipo Superbike Paraguay dejó sus huellas en Interlagos, compitió contra los mejores pilotos de la región y plantó la bandera tricolor en Brasil.

Próximas competencias del equipo Superbike Paraguay

Las próximas competencias de los miembros del equipo Superbike Paraguay son las siguientes:

- Oli Cuevas: El 17 de abril, Moto Mini, en Laranjal, São Paulo (Brasil).

- Valiente, Almirón y David: El 24 de mayo, Moto1000GP, en Goiânia (Brasil).

- Nico Torrez: El 21 de junio, Moto4 Latin Cup, en San Nicolás (Argentina).