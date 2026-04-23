Rally de Paraguarí: 48 autos para la fecha 2 del Nacional

El Campeonato Nacional de Rally 2026 disputa este fin de semana una nueva fecha: Rally de Paraguay. El Noveno Departamento recibe la segunda carrera de la temporada, que comenzó con el triunfo de Tiago Weiler en el Rally de Colonias Unidas. A días de la competencia, la Comisión Deportiva del Touring Automóvil Club Paraguay confirmó la cantidad de tripulaciones: 48.

La fecha 2 de la principal categoría del automovilismo paraguayo registra a 6 pilotos en la Clase RC2A: Miguel Zaldívar Zuccolillo, vigente campeón del certamen; Gustavo Saba, Alejandro Galanti, Fabrizio Galanti, Miguel Ortega y Tiago Weiler. Por su lado, están inscritos 11 en la RC2B; 6 en la RC2N; 10 en la RC4A; 6 en la RC4B; 4 en la RC4C; y 5 en la RC5.

Rally de Paraguarí 2026: Las 2 Etapas

El Rally de Paraguarí 2026 tiene 47,72 kilómetros de pruebas especiales y 43,22 km de enlace en la Etapa 1 (sábado, total 90,94 km). La decisiva Etapa 2, son 80,22 km de PE y 45,92 km de enlaces (domingo, total 126,14 km). La largada ceremonial es el viernes a las 20:30 en la Catedral de Carapeguá, mientras que la partida del primer auto es el sábado a las 12:18.

Rally de Paraguarí 2026: Las 48 tripulaciones