ABC Motor
23 de abril de 2026 - 16:01

Rally de Paraguarí: 48 autos para la fecha 2 del Nacional

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Gustavo Machado

El Rally de Paraguarí confirmó la lista de inscriptos para la carrera de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026.

Por ABC Color

El Campeonato Nacional de Rally 2026 disputa este fin de semana una nueva fecha: Rally de Paraguay. El Noveno Departamento recibe la segunda carrera de la temporada, que comenzó con el triunfo de Tiago Weiler en el Rally de Colonias Unidas. A días de la competencia, la Comisión Deportiva del Touring Automóvil Club Paraguay confirmó la cantidad de tripulaciones: 48.

La fecha 2 de la principal categoría del automovilismo paraguayo registra a 6 pilotos en la Clase RC2A: Miguel Zaldívar Zuccolillo, vigente campeón del certamen; Gustavo Saba, Alejandro Galanti, Fabrizio Galanti, Miguel Ortega y Tiago Weiler. Por su lado, están inscritos 11 en la RC2B; 6 en la RC2N; 10 en la RC4A; 6 en la RC4B; 4 en la RC4C; y 5 en la RC5.

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Rally de Paraguarí 2026: Las 2 Etapas

El Rally de Paraguarí 2026 tiene 47,72 kilómetros de pruebas especiales y 43,22 km de enlace en la Etapa 1 (sábado, total 90,94 km). La decisiva Etapa 2, son 80,22 km de PE y 45,92 km de enlaces (domingo, total 126,14 km). La largada ceremonial es el viernes a las 20:30 en la Catedral de Carapeguá, mientras que la partida del primer auto es el sábado a las 12:18.

Rally de Paraguarí 2026: Las 48 tripulaciones

Las 48 tripulaciones para el Rally de Paraguarí 2026, la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026.
Las 48 tripulaciones para el Rally de Paraguarí 2026, la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026.
Las 48 tripulaciones para el Rally de Paraguarí 2026, la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026.
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