09 de marzo de 2026 - 01:00

CNR 2026: Weiler y Cruz mandan en Colonias Unidas

Podio de la clasificación general del rally: 1) Weiler (centro), 2) Bestard (izq.) y 3) F. Galanti.
Tiago Weiler, copilotado por Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), en la tracción integral (4x4); y César Cruz Escobar, navegado por Jorge Arrúa (Citroën DS3 R3T Max), en la simple (F2), fueron los vencedores ayer de la clasificación general del Petrobras Rally de Colonias Unidas, primera cita del CNR.

Por Derlis Santacruz

La primera fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) finalizó en la jornada de ayer luego de la disputa de trece pruebas especiales cronometradas (163,5 km) en las zonas de Hohenau, Obligado, Bella Vista, Nueva Alborada y Trinidad.

Una postal del Toyota GR Yaris Rally2 #3 de Augusto Bestard y José Luis Díaz, en Hohenau.
La competencia arrancó el pasado viernes con un tramo nocturno en el que solo los competidores de los autos 4x4 lograron culminar, mientras que los de la F2 completaron la PSE1 en modo enlace debido a la intensa lluvia que cayó al promediar la prueba.

Espectacular derrape del otro Toyota GR Yaris Rally2, de Fabri Galanti y Sebastián González.
La Etapa 1 del sábado inició con varias deserciones ya en el primer rulo (Ale Galanti –problemas de refrigeración en su Toyota– y Migue Zaldívar –2 llantazos en el Škoda, este último reenganchado y ganador ayer de la Etapa 2 y de la PWS–), y a partir de ahí, Tiago Weiler tomó la punta –administró las diferencias– y no la soltó hasta el final.

Podio de la F2: 1) Cruz-Arrúa (centro), 2) Duarte-Miño (izq.) y 3) Baeza-Villalba.
Bruno Llano, Leo Suaya y un gran salto para la victoria en la RC2B.
Si bien en la Etapa 2 de ayer Weiler tuvo también dos llantazos en el primer rulo, pero pudo recuperarse y extendió la definición hasta el último tramo en el que se confirmó su victoria en la general y la RC2A. Fue escoltado por Augusto Bestard y José Luis Díaz, a 26 segundos; y Fabrizio Galanti y Sebastián González, a 48,6, ambos con sendos Toyota GR Yaris Rally2.

Gran performance de Joel Benítez y Leonardo Chávez para triunfar en la RC2N.
Arnaldo Duarte y Hugo Villalba se adjudicaron la RC4B con el Vitz.
En la F2, el triunfo en la general y la RC4A fue para César Cruz Escobar y Jorge Arrúa, de gran trabajo con el auto de la marca francesa, quienes dejaron atrás a Arnaldo Duarte (Toyota Vitz) y Nico Baeza (Honda), segundo y tercero, respectivamente.

Sebastián Martínez y Ale Álvarez destacaron en la RC4C con el Swift.
En las demás clases, los ganadores fueron: en la RC2B, Bruno Llano (Toyota Etios R5); RC2N, Joel Benítez (Mitsubishi Lancer Evo X); RC4B, Arnaldo Duarte (Toyota Etios); RC4C, Sebastián Martínez (Suzuki Swift) y en la RC5, José Bogado (VW Gol).

En la RC5 sobresalieron José Bogado y Horacio Colmán, con el VW Gol.
La segunda fecha será en Paraguarí, del 24 al 26 de abril.