MotoGP/España: Alex Márquez vuelve al triunfo en Jerez de la Fontera

El menor de la saga, el español Alex Márquez, estrenó su palmarés en la categoría reína precisamente el año pasado en el la pista del Ángel Nieto jerezano. Este año había sido tan esquivo para él como para la marca de motos que pilota, ya que la de éste domingo ha sido la primera victoria de una Ducati en cuatro carreras. Hasta hoy, todos habían sido triunfos de Aprilia en las carreras de los domingos.

Con la caída, su hermano, Marc, prolonga su mala racha de esta temporada a pesar la victoria del sábado en la carrera sprint de Jerez y es quinto en la clasificación a 44 unidades del líder. Soprendentemente, con el de España, son nueve los grandes premios sin subir al podio por parte del equipo oficial de Ducati, hasta finales de 2025 casi imbatible. Marc suma 57 puntos para ser quinto en el certamen mundial por los 101 del transalpino de Aprilia, con el español Jorge Martín (Aprilia), segundo con 90; por los 37 de otro español, Pedro Acosta (KTM). Alex es séptimo con 53.

Marc dominó al principio con Alex, que había hecho la “pole”, segundo; Bezzecchi, tercero, y Martín, cuarto. El récord del transalpino de la Aprilia oficial de haber liderado cada vuelta en las cuatro últimas carreras finalizó en el primer paso por meta en la pista del Gran Premio de España. El menor de los Márquez superó en la segunda vuelta a su familiar que poco después se iría al suelo en la curva 11. Probablemente, el viento influyó en el accidente.

En la quinta, Alex, Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio (Ducati), Martín, el galo Johann Zarco (Honda), el español Raúl Fernández (Aprilia), el italiano Enea Bastiani (KTM) y Acosta, con el carenado roto. Alex ya tenía una renta de medio segundo sobre Marco. Di Giannantonio, poco a poco, se fue acercando a su compatriota de la Aprilia oficial, mientras que el menor de los Márquez acumulaba ventaja y en la novena vuelta ya estaba por encima del segundo sobre Bezzecchi. Carrera casi cerrada para Alex.

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Quinto era entonces Martín, seguido de Zarco, Fernández, Bastianini, el japones Ai Ogura (Apriia), Pecco Bagnaia (Ducati), Acosta y Fermín Aldeguer (Ducati), que en la decimotercera daría cuenta de su paisano de KTM, instantes ante de que la segunda Ducati oficial, la de Bagnaia, quedara fuera de carrera. Mientras, delante, ya pasada la mitad de la prueba, Alex metía dos segundos a Bezzecchi, que mantenía a raya a Di Giannantonio, por delante de Martín y Zarco.

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La situación en la segunda parte de la carrera hizo a los primeros ser conservadores. Al menor de los Márquez le valían los dos segundos que mantenía sobre la Aprilia oficial, y al piloto de ésta, Bezzecchi, le venía de perlas la segunda plaza de cara a consolidar el liderato del mundial.

Fernández mantenía el interés de la carrera y daba una pasada antológica a Zarco ya a falta de tres giros para el final para situarse quinto. Posteriormente, Ogura haría lo propio sobre el galo, ya séptimo.

Alex Márquez, Bezzecchi y Di Giannantonio cerraron el podio con Martín cuarto por delante de Ogura, Fernández y Zarco. La octava plaza fue para Bastianini por delante de Aldeguer y Acosta. Los españoles Joan Mir (Honda) y Alex Rins (Yamaha) cruzaron la meta en la decimoquinta y decimosexta plaza, respectivamente. EFE