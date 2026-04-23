Marco Bezzecchi llega como favorito al GP de España

Marco Bezzecchi y su compañero de equipo Jorge Martín están intratables sobre sus Aprilia, pero, tal vez, el siete veces campeón del mundo Marc Márquez pueda aguarles la fiesta con su Ducati, pese a seguir lesionado y convaleciente.

Bezzecchi y Martín lideran el Campeonato Mundial de MotoGP tras su doblete a finales de marzo en el Gran Premio de las Américas en Austin (Estados Unidos, Texas), aunque Marc Márquez deja entrever su mejoría. El piloto español aseguró el jueves a los periodistas en Jerez de la Frontera que se sentía “mucho mejor físicamente” tras la lesión en el hombro derecho que arrastra desde octubre.

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Como sus rivales, Márquez ha podido aprovechar la “pausa importante” impuesta por el aplazamiento del GP de Catar debido a la guerra en Oriente Medio: “Estoy en el buen camino para rendir bien aquí en Jerez”, declaró en el paddock, según el sitio www.motorsport.com.

Tras el GP de Texas hace cuatro semanas, donde Márquez, con su Ducati, no pasó de la quinta posición, el español ocupa ese mismo puesto en la clasificación general provisional, a 36 puntos de Bezzecchi y su muy competitiva Aprilia.

El español Pedro Acosta, con KTM, es tercero y el italiano Fabio Di Giannantonio, con Ducati-VR46, cuarto. Márquez, de 33 años y ganador de siete campeonatos mundiales en la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), sufrió una fuerte caída y se deslizó a 200 km/h durante la carrera al sprint en Austin. Además, su lesión en el antebrazo derecho sigue siendo visible, según la prensa presente en el lugar. EFE