Gran Premio Clase “A”, este sábado en la Costanera de Asunción

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) y el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) preparan para este sábado la disputa del Gran Premio Clase “A” en la Costanera de Asunción, evento que será válido por la primera fecha con la que se estará abriendo la presente temporada del certamen.

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En la ocasión, los autos de las diferentes marcas fabricados hasta 1931, formarán parte de esta competencia de regularidad que arrancará a las 9:00, frente al edificio Nextar, ubicado sobre la Avda. Silvio Pettirossi, desde donde partirán las “joyas del automovilismo nacional” rumbo a la Costanera de Asunción, en un recorrido de ida y vuelta sobre la pista asfáltica en su totalidad (Norte a Sur), tras el cual conoceremos a los mejores de la jornada.

De esta manera, los nostálgicos que gustan de estás reliquias de épocas idas, podrán apreciarlos de cerca en el recorrido mencionado precedentemente.