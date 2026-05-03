Joshua Duerksen: ¿A qué hora es la carrera y dónde ver en vivo?

Joshua Duerksen disputa hoy la carrera principal de la Fórmula 2 en Miami. El horario sufrió una modificación debido a una tormenta en Miami Gardens: arranca a las 10:25, hora de Paraguay, en el Autódromo Internacional de Miami, sede también del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

Duerksen parte desde el sexto lugar de la parrilla de salida, en zona de puntuación. El sábado, el paraguayo de Invicta Racing había finalizado quinto en la prueba sprint y obtuvo 4 unidades para alcanzar los 15 puntos en la clasificación de pilotos.

Joshua Duerksen en F2 2026: ¿Dónde ver?

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