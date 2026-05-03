ABC Motor
03 de mayo de 2026 a la - 09:51

Joshua Duerksen: ¿A qué hora es la carrera y dónde ver en vivo?

El paraguayo Joshua Duerksen, piloto de Invicta Racing, en el Autódromo Internacional de Miami durante la fecha 2 de la Fórmula 2 de la FIA en Miami Gardens, Estados Unidos.
El paraguayo Joshua Duerksen, piloto de Invicta Racing, en el Autódromo Internacional de Miami durante la fecha 2 de la Fórmula 2 de la FIA en Miami Gardens, Estados Unidos. Joshua Duerksen Facebook

Joshua Duerksen corre hoy la feature race de la Fórmula 2 en Miami. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Joshua Duerksen disputa hoy la carrera principal de la Fórmula 2 en Miami. El horario sufrió una modificación debido a una tormenta en Miami Gardens: arranca a las 10:25, hora de Paraguay, en el Autódromo Internacional de Miami, sede también del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

Duerksen parte desde el sexto lugar de la parrilla de salida, en zona de puntuación. El sábado, el paraguayo de Invicta Racing había finalizado quinto en la prueba sprint y obtuvo 4 unidades para alcanzar los 15 puntos en la clasificación de pilotos.

El monoplaza de Invicta Racing del piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.
El monoplaza de Invicta Racing del piloto paraguayo Joshua Duerksen en el entrenamiento libre de la Fórmula 2 en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami, Estados Unidos.

Joshua Duerksen en F2 2026: ¿Dónde ver?

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