F2-Canadá: Duerksen finalizó 4° pero fue penalizado en la feature race de Montreal

Joshua Duerksen, de 22 años, y que lastimosamente no pudo terminar ayer sábado en Montreal la carrera sprint del GP de Canadá –3ª fecha de la FIA Fórmula 2– por un toque del irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) que lo forzó a abandonar, cerró hoy su participación en el Gilles Villeneuve con una gran remontada en la feature race cruzando la meta en el cuarto puesto y estuvo muy cerca de volver a sumar puntos en la categoría, lo que finalmente no pudo ser debido a una penalización de 10 segundos que le impusieron los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con la que fue relegado al P12.

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Nuestro compatriota, que también había recibido ayer una sanción de 5 segundos que se tradujo en la pérdida de 3 posiciones –por un roce con el mexicano Noel León (Campos Racing)– y que lo cumplió en la carrera principal de hoy domingo partiendo desde el P9 (cuando debió arrancar desde el P6, lugar en el que clasificó el viernes), tuvo un complicado inicio perdiendo dos posiciones sobre una pista húmeda y con poco grip –después de la lluvia en la previa y las gotas que siguieron cayendo en las primeras vueltas– pero recuperó las mismas inmediatemente.

En la vuelta 4 de las 39 previstas, el líder provisional Laurens Van Hoepen (Trident) se fue de largo y se estrelló en el Muro de los Campeones y la carrera fue neutralizada con un “Safety Car”. A raíz de esta situación, Joshua subió una posición y pasó a ser octavo.