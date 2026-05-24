Joshua Duerksen: ¿A qué hora es la feature race y dónde ver en vivo?

Joshua Duerksen corre hoy la feature race de la Fórmula 2 en Canadá. El piloto paraguayo busca sumar en la tercera fecha de la temporada después de haber logrado puntos en las primeras dos, incluyendo la sprint, y haber abandonado ayer la prueba corta por un choque de Alex Dunne. La carrera, en los 4,361 kilómetros del Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, tiene 39 vueltas y comienza a las 13:05, hora de Paraguay.

F2 2026: ¿A qué hora es hoy la feature race?

13:05, hora de Paraguay

F2 2026: ¿Dónde ver en vivo hoy la feature race?

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