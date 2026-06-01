4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Victoria de Centurión y Genes en Caraguatay

La ciudad de Caraguatay, ubicada en el departamento de Cordillera, fue escenario ayer domingo de la tercera fecha del Campeonato Nacional ASO Py, organizado por la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, en la que sobresaló la tripulación de David Centurión y Víctor Genes al ganar tanto la clasificación general como la categoría TT4.

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Centurión y Genes se impusieron en la vuelta final, luego de las clasificatorias, con un tiempo de 1:14,4. Con el mismo, superaron a Daniel Villamayor y Julio Dávalos (1:27,1); y a Rodrigo Morales y Hugo Sánchez (1:53,1), quienes se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Tras la lluvia de los días previos se compitió sobre un terreno con mucho barro en el circuito de la Finca JV, lo que le dio más emoción al paso de todas y cada una de las potentes máquinas, cuyas tripulaciones ofrecieron un gran show a los presentes.

Al final de la jornada, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma: En la TT2, 1) Osmar Carreras y Diego Vera y 2) Richard y Augusto Ojeda. En la TT3, 1) Daniel Villamayor y Julio Dávalos, 2) Rodrigo Morales y Hugo Sánchez y 3) Roberto Gini y Angélica Guillén. Y en la TT4, 1) David Centurión y Víctor Genes, 2) Carlos y Benjamín Rojas y 3) Fabrio Prusch y Ángel Rojas.