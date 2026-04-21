ABC Motor
21 de abril de 2026 - 18:56

4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Fleitas y Cuevas triunfaron en Itá

Ale Fleitas e Iván Cuevas, con su Mitsubishi Montero, destacaron nuevamente en la modalidad del 4x4 Off-Road, esta vez en Itá. Foto: Mohandas Sánchez.
Ale Fleitas e Iván Cuevas, con su Mitsubishi Montero, destacaron nuevamente en la modalidad del 4x4 Off-Road, esta vez en Itá. Foto: Mohandas Sánchez.Mohandas Sánchez

Alejandro Fleitas e Iván Cuevas, al mando de la rendidora camioneta Mitsubishi Montero, triunfaron el pasado domingo en la segunda fecha del Campeonato Nacional ASO Py, organizado por la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, que se disputó en la ciudad de Itá sobre un trazado doble.

Por Derlis Santacruz

El Campeonato Nacional ASO Py, que lleva adelante la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, tuvo su continuidad el pasado domingo en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la compañía Curupicayty, de la ciudad de Itá; y Ale “Peque” Fleitas, navegado por Iván Cuevas, en la Mitsubishi Montero, se adjudicaron la victoria en la clasificación general y la categoría TT4.

Fleitas y Cuevas, luego de las dos vueltas clasificatorias que cumplieron, fueron a la vuelta final y marcaron un tiempo de 2:02,46 –en el trazado doble que preparó la organización para esta ocasión–, registro con el cual superaron en la clasificación general a las duplas compuestas por Junior Balbuena y Guido Vargas; por 1,09 segundos, y por Rodrigo Morales y Hugo Sánchez, por 18,42 segundos, respectivamente.

La máquina de Ale Fleitas e Iván Cuevas y los trofeos de los vencedores de la jornada.
La máquina de Ale Fleitas e Iván Cuevas y los trofeos de los vencedores de la jornada.

Lea además: 4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Prusch y Rojas vencen en el PRC

Al término de la espectacular jornada, que contó con un marco multitudinario de público, la organización dio a conocer igualmente las posiciones finales y cómo quedó el podio en las demás categorías:

En la TT2, 1) Ale Ibarrola y Arsenio Giménez, 2) Gilberto Duarte y Gabo Pereira y 3) Luciano Orrego y Augusto Ortega.

En la TT3, 1) Rodrigo Morales y Hugo Sánchez, 2) Roberto Gini y Víctor Esquivel y 3) Daniel Villamayor y Julio Dávalos.

Y en la TT4, 1) Ale Fleitas e Iván Cuevas, 2) Junior Balbuena y Guido Vargas y 3) Daniel Princigalli y Manuel Orrego.