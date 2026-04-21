4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Fleitas y Cuevas triunfaron en Itá

El Campeonato Nacional ASO Py, que lleva adelante la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, tuvo su continuidad el pasado domingo en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la compañía Curupicayty, de la ciudad de Itá; y Ale “Peque” Fleitas, navegado por Iván Cuevas, en la Mitsubishi Montero, se adjudicaron la victoria en la clasificación general y la categoría TT4.

Fleitas y Cuevas, luego de las dos vueltas clasificatorias que cumplieron, fueron a la vuelta final y marcaron un tiempo de 2:02,46 –en el trazado doble que preparó la organización para esta ocasión–, registro con el cual superaron en la clasificación general a las duplas compuestas por Junior Balbuena y Guido Vargas; por 1,09 segundos, y por Rodrigo Morales y Hugo Sánchez, por 18,42 segundos, respectivamente.

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Al término de la espectacular jornada, que contó con un marco multitudinario de público, la organización dio a conocer igualmente las posiciones finales y cómo quedó el podio en las demás categorías:

En la TT2, 1) Ale Ibarrola y Arsenio Giménez, 2) Gilberto Duarte y Gabo Pereira y 3) Luciano Orrego y Augusto Ortega.

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En la TT3, 1) Rodrigo Morales y Hugo Sánchez, 2) Roberto Gini y Víctor Esquivel y 3) Daniel Villamayor y Julio Dávalos.

Y en la TT4, 1) Ale Fleitas e Iván Cuevas, 2) Junior Balbuena y Guido Vargas y 3) Daniel Princigalli y Manuel Orrego.