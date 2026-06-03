F1 2026: Ferrari anunció la renovación de Charles Leclerc

Charles Leclerc continuará formando parte de la familia Ferrari después de firmar una renovación de contrato por tiempo indeterminado. “Charles forma parte de la familia Ferrari desde hace ya muchos años y renovarlo nos parece algo completamente natural”, expresó el director de la escudería italiana, Frédéric Vasseur, quien conoció al monegasco en Sauber en 2018.

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Por su parte, Leclerc señaló en un comunicado que “ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca daré por sentada” “Seguiré dando absolutamente todo lo que tengo para devolver a este equipo a lo más alto, por todos en Maranello, especialmente por los tifosi, cuya pasión es el corazón palpitante de esta Scuderia”, añadió.

He’s here to stay ❤️ We are delighted to confirm that Charles Leclerc has agreed a new deal with Scuderia Ferrari HP pic.twitter.com/Lp8BSr458c — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 3, 2026

Los números de Charles Leclerc en la escudería Ferrari

Leclerc llegó a Ferrari en 2019, con una primera victoria en el Gran Premio de Bélgica. El piloto suma ocho en total, la más reciente en Austin en 2024. El palmarés incluye también 27 poles y 52 podios, entre ellos dos terceros puestos en este Mundial 2026 en los GP de Australia y Japón. En los GP de Miami y Montreal, en mayo, terminó 8º y 4º, respectivamente.

Leclerc declaró entonces estar “muy decepcionado consigo mismo” en Florida y reconoció haber tenido un “fin de semana catastrófico” en Canadá. Al contrario que Hamilton, el monegasco, recién casado con una estrella de la moda y las redes sociales, Alexandra Saint-Mleux, muestra una personalidad discreta y reservada en las ruedas de prensa y en el paddock.

Kimi Antonelli desmintió el supuesto interés de Ferrari

Mientras que el “mercado de fichajes” para 2027 comenzó, el actual líder de la clasificación de pilotos, el prodigio italiano de 19 años Kimi Antonelli de Mercedes, tuvo que desmentir un rumor relacionado con Ferrari. “Soy piloto de Mercedes y mi objetivo es ganar con Mercedes. Siento el deber de dar lo mejor de mí mismo por este equipo. Después, ya veremos”, expresó.