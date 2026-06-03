Selección Paraguaya
03 de junio de 2026 a la - 09:20

El número de camiseta de cada jugador de Paraguay en el Mundial 2026

La casaca que utilizará Antonio Sanabria en el amistoso de Paraguay vs. México en San Antonio, Texas, por la última Fecha FIFA del año.
La casaca que utilizará Antonio Sanabria en el amistoso de Paraguay vs. México en San Antonio, Texas, por la última Fecha FIFA del año.@albirroja

La FIFA confirmó los dorsales de los 26 jugadores de la selección de Paraguay en el Mundial 2026.

Por ABC Color

La FIFA confirmó el número que utilizará cada uno de los 26 convocados de la selección de Paraguay en el Mundial 2026. La Albirroja, que el viernes enfrenta a Nicaragua en el último amistoso previo al certamen en Norteamérica, compone el Grupo D de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos, rival del debut; Turquía y Australia.

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Los dorsales 1, 12 y 22 corresponden a los tres arqueros: Roberto Jr. Fernández, Orlando Gill y Gastón Olveira, respectivamente. Por su parte, el 11, que correspondía a Ángel Romero, es para Mauricio Prado. Además, el 13 es para José Canale, el 24 para Gustavo Caballero y el 26, para Alexandro Maidana. Estos últimos tres son las sorpresas en la nómina de Gustavo Alfaro.

Las camisetas de los jugadores en el vestuario de la selección de Paraguay.
Las camisetas de los jugadores en el vestuario de la selección de Paraguay.

Mundial 2026: Los dorsales de los jugadores de Paraguay

1- Roberto Jr. Fernández

2- Gustavo Velázquez

3- Omar Alderete

4- Juan José Cáceres

5- Fabián Balbuena

6- Junior Alonso

7- Ramón Sosa

8- Diego Gómez

9- Antonio Sanabria

10- Miguel Almirón

11- Mauricio Prado

12- Orlando Gilla

13- José Canale

14- Andrés Cubas

15- Gustavo Gómez

16- Damián Bobadilla

17- Alejandro Romero Gamarra

18- Alex Arce

19- Julio Enciso

20- Braian Ojeda

21- Gabriel Ávalos

22- Gastón Olveira

23- Matías Galarza

24- Gustavo Caballero

25- Isidro Pitta

26-Alexandro Maidana

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