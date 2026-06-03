El número de camiseta de cada jugador de Paraguay en el Mundial 2026

La FIFA confirmó el número que utilizará cada uno de los 26 convocados de la selección de Paraguay en el Mundial 2026. La Albirroja, que el viernes enfrenta a Nicaragua en el último amistoso previo al certamen en Norteamérica, compone el Grupo D de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos, rival del debut; Turquía y Australia.
Lea más: Robert Harrison y el futuro de Gustavo Alfaro en Paraguay
Los dorsales 1, 12 y 22 corresponden a los tres arqueros: Roberto Jr. Fernández, Orlando Gill y Gastón Olveira, respectivamente. Por su parte, el 11, que correspondía a Ángel Romero, es para Mauricio Prado. Además, el 13 es para José Canale, el 24 para Gustavo Caballero y el 26, para Alexandro Maidana. Estos últimos tres son las sorpresas en la nómina de Gustavo Alfaro.
Mundial 2026: Los dorsales de los jugadores de Paraguay
1- Roberto Jr. Fernández
2- Gustavo Velázquez
3- Omar Alderete
4- Juan José Cáceres
5- Fabián Balbuena
6- Junior Alonso
7- Ramón Sosa
8- Diego Gómez
9- Antonio Sanabria
10- Miguel Almirón
11- Mauricio Prado
12- Orlando Gilla
13- José Canale
14- Andrés Cubas
15- Gustavo Gómez
16- Damián Bobadilla
17- Alejandro Romero Gamarra
18- Alex Arce
19- Julio Enciso
20- Braian Ojeda
21- Gabriel Ávalos
22- Gastón Olveira
23- Matías Galarza
24- Gustavo Caballero
25- Isidro Pitta
26-Alexandro Maidana