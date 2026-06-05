F2: Duerksen clasificó 5° en el Grupo B, fue 10° y partirá 1° en la sprint

Tras las pruebas de clasificación para el GP de Mónaco, correspondientes a la cuarta fecha del calendario 2026 de la FIA Fórmula 2 y para las que los monoplazas se separaron en dos grupos; A y B (autos con número par e impar, para evitar el tráfico y los accidentes), nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años, marcó el quinto mejor tiempo del Grupo B con un crono de 1:21,557 –en el que el más rápido fue Nikola Tsolov (Campos Racing) con 1:21,053–, y quedó a 504 milésimas del piloto búlgaro.

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Por su parte, el brasileño Rafael Câmara, de 21 años y compañero de Joshua en el equipo de origen británico Invicta Racing, logró la “pole” al registrar un tiempo de 1:20,923 en el Grupo A, con el que se aseguró partir primero el domingo en la feature race (4:25 de Paraguay). En la carrera sprint de mañana sábado (9:15 de nuestro país), saldrá desde el décimo lugar por el sistema de grilla invertida. Rafael logró reponerse para ser el “poleman” después de un fuerte golpe de su monoplaza por una de las protecciones laterales del circuito, favorecido por una bandera roja que ayudó al equipo a reparar el auto #1 a tiempo, para que saliese a mejorar su tiempo en la parte final y así lo hizo.

En cuanto a Duerksen (que llegó a liderar el Grupo B –que no tuvo ni banderas amarillas ni rojas– en un segmento de la prueba clasificatoria), luego de la oficialización de los resultados de la qualy (sin penalizaciones), se ubicó finalmente en el P10, ya que se intercalan los mejores tiempos de ambos grupos, y estará arrancando en la carrera sprint desde el primer lugar (invirtiendo la grilla), mientras que en la feature race, lo hará desde el décimo lugar, en la quinta fila.