FIA Fórmula 2-Austria: Con Stenshorne penalizado, Duerksen gana un punto más

Tras la conclusión de la carrera principal de la FIA Fórmula 2 en Spielberg (Austria), válida por la sexta fecha del calendario 2026, el piloto noruego Martinius Stenshorne, del equipo de origen británico Rodin Motorsport, ha recibido una penalización de tiempo (30 segundos), por haber ingresado su monoplaza a boxes justo cuando se ordenó la salida de un safety car virtual -por un incidente- e hizo valer como parada obligatoria para el cambio de neumáticos.

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Según se puede leer en la web oficial de la FIA Fórmula 2, “Esto provocó que realizara su parada en boxes bajo las condiciones del Coche de Seguridad Virtual, y como resultado, los Comisarios determinaron que el Coche 14 no había cumplido su penalización obligatoria”.

⚠️ Martinius Stenshorne handed a post-Feature time penalty



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“Por lo tanto, se le ha impuesto a Stenshorne una penalización de parada y arranque, que, al evaluarse después de la carrera de acuerdo con el Artículo 39.3 del Reglamento Deportivo, se convierte en una penalización de tiempo de 30 segundos”.

En consecuencia, el piloto paraguayo Joshua Duerksen, del Invicta Racing, pasó del décimo al noveno lugar y sumó un punto más en el GP de Austria, es decir, sale del Red Bull Ring con un total de dos puntos, con los cuales llegó a 23 pero perdió el undécimo lugar luego de esta fecha y se posiciona como decimotercero en la tabla de posiciones de la FIA F2.

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Five drivers had the chance of P3 late on in the Feature Race, but there could only be one... step up Ollie Goethe 👀#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/3TagVhr3bz — Formula 2 (@Formula2) June 28, 2026

La siguiente fecha, la séptima, se llevará a cabo el próximo fin de semana del 3 al 5 de julio en el mítico circuito de Silverstone, en el Reino Unido.