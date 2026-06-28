ABC Motor
28 de junio de 2026 a la - 11:33

FIA Fórmula 2-Austria: Con Stenshorne penalizado, Duerksen gana un punto más

Martinius Stenshorne, del Rodin Motorsport, fue penalizado luego de la carrera principal y perdió el sexto lugar.
Martinius Stenshorne, del Rodin Motorsport, fue penalizado luego de la carrera principal y perdió el sexto lugar.FIA Fórmula 2

El piloto noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), que terminó sexto la feature race en el Red Bull Ring, de Spielberg, en Estiria, fue penalizado y Joshua Duerksen, que acabó décimo, subió un puesto y recabó un punto más del GP de Austria.

Por Derlis Santacruz

Tras la conclusión de la carrera principal de la FIA Fórmula 2 en Spielberg (Austria), válida por la sexta fecha del calendario 2026, el piloto noruego Martinius Stenshorne, del equipo de origen británico Rodin Motorsport, ha recibido una penalización de tiempo (30 segundos), por haber ingresado su monoplaza a boxes justo cuando se ordenó la salida de un safety car virtual -por un incidente- e hizo valer como parada obligatoria para el cambio de neumáticos.

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Según se puede leer en la web oficial de la FIA Fórmula 2, “Esto provocó que realizara su parada en boxes bajo las condiciones del Coche de Seguridad Virtual, y como resultado, los Comisarios determinaron que el Coche 14 no había cumplido su penalización obligatoria”.

Por lo tanto, se le ha impuesto a Stenshorne una penalización de parada y arranque, que, al evaluarse después de la carrera de acuerdo con el Artículo 39.3 del Reglamento Deportivo, se convierte en una penalización de tiempo de 30 segundos”.

Joshua Duerksen, que no pudo sumar punto alguno ayer en la carrera sprint por un abandono prematuro, termina finalmente con dos unidades tras la feature race de hoy en Austria.
Joshua Duerksen, que no pudo sumar punto alguno ayer en la carrera sprint por un abandono prematuro, termina finalmente con dos unidades tras la feature race de hoy en Austria.

En consecuencia, el piloto paraguayo Joshua Duerksen, del Invicta Racing, pasó del décimo al noveno lugar y sumó un punto más en el GP de Austria, es decir, sale del Red Bull Ring con un total de dos puntos, con los cuales llegó a 23 pero perdió el undécimo lugar luego de esta fecha y se posiciona como decimotercero en la tabla de posiciones de la FIA F2.

La siguiente fecha, la séptima, se llevará a cabo el próximo fin de semana del 3 al 5 de julio en el mítico circuito de Silverstone, en el Reino Unido.