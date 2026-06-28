ABC Motor
28 de junio de 2026 a la - 06:19

F2-Austria: Duerksen cruza la meta décimo y suma un punto en la feature race

Joshua Duerksen, que no pudo completar la carrera sprint ayer, finalizó hoy en el décimo lugar de la feature race del GP de Austria y se adjudicó un punto.
Joshua Duerksen, que no pudo completar la carrera sprint ayer, finalizó hoy en el décimo lugar de la feature race del GP de Austria y se adjudicó un punto.Joshua Duerksen Prensa

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, del Invicta Racing, cerró su participación en el GP de Austria con un P10 en la feature race de la sexta fecha de la FIA Fórmula 2 y se llevó un punto del Red Bull Ring.

Por Derlis Santacruz

Joshua Duerksen, de 22 años, que clasificó 11º el viernes para ambas carreras (sprint y feature race), inició la carrera principal del GP de Austria, en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg, en Estiria, con una muy buena largada remontando dos posiciones pero nuevamente, como sucedió ayer, hubo un incidente, entre el mexicano Rafael Villagómez y el colombiano Sebastián Montoya, en los primeros metros y volvió a salir el auto de seguridad.

En la relanzada, en la vuelta 6, Joshua superó al tailandés Tasanapol Intrapuvasak (ART Grand Prix) y de noveno pasó a ser octavo y en la siguiente, al indio Kush Maini, también del ART Grand Prix, y quedó séptimo. Entre la vuelta 8 y 9, de las 40 que se corrieron, ingresaron a boxes algunos pilotos para cumplir con la parada obligatoria y el paraguayo hizo lo propio, cambiando los neumáticos y salió 18º a la pista.

Lea más: FIA Fórmula 2-GP de Austria: Joshua Duerksen abandona la carrera sprint

Duerksen mejoró y pasó a ser 15º en la vuelta 12, sobre un trazado de 4.326 metros que siguió con temperaturas muy elevadas, como todo el fin de semana, y desde allí, giró con regularidad aguardando la estrategia de los que iban adelante. En la 16, con una gran maniobra superó a John Bennett (Van Amersfoort Racing) y fue 14º. En la 17, de la misma forma también pasó al mexicano Noel León (Campos Racing) y se posicionó como 13º, por detrás de su compañero de equipo en el Invicta Racing, el brasileño Rafael Câmara.

Joshua Duerksen, con su monoplaza amarillo #2, arrancó la carrera principal con un muy buen ritmo en el Red Bull Ring pero sobre el final, no pudo capitalizar más puntos.
Joshua Duerksen, con su monoplaza amarillo #2, arrancó la carrera principal con un muy buen ritmo en el Red Bull Ring pero sobre el final, no pudo capitalizar más puntos.

En las siguientes vueltas, nuestro compatriota intentó acortar la brecha con Câmara, pero también tuvo que administrar el estado de sus neumáticos ya que quedaba media carrera aún. En la vuelta 25, Enzo Fittipaldi (AIX Racing) entró a los pits y en la 26, el español Mari Boya (Premia Racing) quedó parado en pista (con un principio de incendio en su monoplaza) y el nacido en Asunción siguió trepando y quedó 10º, pero ingresó otra vez el safety car.

En la reanudación, León apretó a Duerksen y este defendió correctamente su posición de 10º. Desde la vuelta 30, los que debían la parada obligatoria empezaron a ingresar a los boxes y Joshua subió al quinto lugar. Desde la vuelta 36, hubo una gran lucha entre varios pilotos y lastimosamente perdió posiciones -evitando posibles choques- y quedó en la octava ubicación. En la 38, con los neumáticos muy desgastados casi se salió de pista, fue superado y finalmente, cruzó la meta en el décimo puesto y sumó un punto en Austria.

La carrera principal la ganó el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), escoltado por el italiano Gabriele Minì y el alemán Oliver Goethe, ambos del (MP Motorsport).