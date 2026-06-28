F2-Austria: Duerksen cruza la meta décimo y suma un punto en la feature race

Joshua Duerksen, de 22 años, que clasificó 11º el viernes para ambas carreras (sprint y feature race), inició la carrera principal del GP de Austria, en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg, en Estiria, con una muy buena largada remontando dos posiciones pero nuevamente, como sucedió ayer, hubo un incidente, entre el mexicano Rafael Villagómez y el colombiano Sebastián Montoya, en los primeros metros y volvió a salir el auto de seguridad.

LIGHTS OUT FOR THE FEATURE ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



Noel Leon gets a great start from pole while Nikola Tsolov and Gabriele Mini get the jump on Alex Dunne to move into P2 and P3, respectively 👊



On the run into Turn 3, Tsolov makes a dive up the inside of his Campos team mate to take the… pic.twitter.com/tnQIguyNfD — Formula 2 (@Formula2) June 28, 2026

En la relanzada, en la vuelta 6, Joshua superó al tailandés Tasanapol Intrapuvasak (ART Grand Prix) y de noveno pasó a ser octavo y en la siguiente, al indio Kush Maini, también del ART Grand Prix, y quedó séptimo. Entre la vuelta 8 y 9, de las 40 que se corrieron, ingresaron a boxes algunos pilotos para cumplir con la parada obligatoria y el paraguayo hizo lo propio, cambiando los neumáticos y salió 18º a la pista.

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Duerksen mejoró y pasó a ser 15º en la vuelta 12, sobre un trazado de 4.326 metros que siguió con temperaturas muy elevadas, como todo el fin de semana, y desde allí, giró con regularidad aguardando la estrategia de los que iban adelante. En la 16, con una gran maniobra superó a John Bennett (Van Amersfoort Racing) y fue 14º. En la 17, de la misma forma también pasó al mexicano Noel León (Campos Racing) y se posicionó como 13º, por detrás de su compañero de equipo en el Invicta Racing, el brasileño Rafael Câmara.

En las siguientes vueltas, nuestro compatriota intentó acortar la brecha con Câmara, pero también tuvo que administrar el estado de sus neumáticos ya que quedaba media carrera aún. En la vuelta 25, Enzo Fittipaldi (AIX Racing) entró a los pits y en la 26, el español Mari Boya (Premia Racing) quedó parado en pista (con un principio de incendio en su monoplaza) y el nacido en Asunción siguió trepando y quedó 10º, pero ingresó otra vez el safety car.

LAP 28 / 40



Gabriele Mini dives up the inside of Alex Dunne at Turn 4 to take net P2



Meanwhile, those on the alternative strategy are starting to make their stops 🛞#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/qosTOEkrpd — Formula 2 (@Formula2) June 28, 2026

En la reanudación, León apretó a Duerksen y este defendió correctamente su posición de 10º. Desde la vuelta 30, los que debían la parada obligatoria empezaron a ingresar a los boxes y Joshua subió al quinto lugar. Desde la vuelta 36, hubo una gran lucha entre varios pilotos y lastimosamente perdió posiciones -evitando posibles choques- y quedó en la octava ubicación. En la 38, con los neumáticos muy desgastados casi se salió de pista, fue superado y finalmente, cruzó la meta en el décimo puesto y sumó un punto en Austria.

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LAP 36 / 40



The fight for P3 is kicking off! 🦵



Rafael Câmara gets Dunne for the place heading into Turn 1, as Joshua Duerksen runs deep and gifts Goethe P5 🎁



At Turn 3, Dunne gets the place back as Goethe uses his fresher Super Soft tyres to his advantage by going around… pic.twitter.com/O2rO8JTswl — Formula 2 (@Formula2) June 28, 2026

La carrera principal la ganó el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), escoltado por el italiano Gabriele Minì y el alemán Oliver Goethe, ambos del (MP Motorsport).