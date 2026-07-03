ABC Motor
03 de julio de 2026 a la - 11:41

FIA F2: Joshua Duerksen clasifica 7º en Silverstone para el GP de Gran Bretaña

Joshua Duerksen, antes del arranque de la prueba de clasificación.
Joshua Duerksen, antes del arranque de la prueba de clasificación.Invicta Racing

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, de 22 años, clasificó 7º en el histórico circuito de Silverstone. Con este resultado, partirá 4º mañana sábado en la carrera sprint y 7º el domingo en la feature race del GP de Gran Bretaña.

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing y que no tuvo un buen arranque en la prueba clasificatoria (ya que se le anuló el primer intento y en el segundo, estuvo fuera del top 20), cerró finalmente la qualy de hoy reponiéndose con un séptimo lugar en su tercer y último intento, marcando un crono de 1:40,309 sobre el trazado británico de 5.891 metros que tuvo temperaturas más que agradables en el ambiente y en pista, a diferencia del intenso calor que se sintió en Spielberg (Austria) el pasado fin de semana.

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De esta manera, Joshua quedó a 619 milésimas del mejor tiempo, el que fue marcado por su compañero de equipo en el Invicta Racing, el brasileño Rafael Câmara, que con un crono de 1:39,690 fue el acreedor de la “pole position”.

Así, por el sistema de grilla invertida, Duerksen iniciará la carrera sprint de mañana sábado (9:45 de Paraguay) desde el 4º puesto en la segunda fila; mientras que en la principal del domingo (7:15 de nuestro país), lo hará desde la 7ª ubicación en la cuarta fila, respectivamente.