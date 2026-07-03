FIA F2: Joshua Duerksen clasifica 7º en Silverstone para el GP de Gran Bretaña

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing y que no tuvo un buen arranque en la prueba clasificatoria (ya que se le anuló el primer intento y en el segundo, estuvo fuera del top 20), cerró finalmente la qualy de hoy reponiéndose con un séptimo lugar en su tercer y último intento, marcando un crono de 1:40,309 sobre el trazado británico de 5.891 metros que tuvo temperaturas más que agradables en el ambiente y en pista, a diferencia del intenso calor que se sintió en Spielberg (Austria) el pasado fin de semana.

Lea más: F2-GP de Gran Bretaña: Joshua Duerksen queda 7º en la única práctica libre

De esta manera, Joshua quedó a 619 milésimas del mejor tiempo, el que fue marcado por su compañero de equipo en el Invicta Racing, el brasileño Rafael Câmara, que con un crono de 1:39,690 fue el acreedor de la “pole position”.

VAMOOOO RAFA!!!! 🇧🇷



A sensational lap sees the Brazilian claim his third @aramco Pole Position Award of the season 👏🏆#F2 #BritishGP pic.twitter.com/kTpx7tTcw4 — Formula 2 (@Formula2) July 3, 2026

Así, por el sistema de grilla invertida, Duerksen iniciará la carrera sprint de mañana sábado (9:45 de Paraguay) desde el 4º puesto en la segunda fila; mientras que en la principal del domingo (7:15 de nuestro país), lo hará desde la 7ª ubicación en la cuarta fila, respectivamente.