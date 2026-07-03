F2-GP de Gran Bretaña: Joshua Duerksen queda 7º en la única práctica libre

Arrancó oficialmente esta mañana el GP de Gran Bretaña -válido por la 7ª fecha de la FIA Fórmula 2- en el emblemático circuito de Silverstone; y nuestro compatriota Joshua Duerksen, marcó el 7º mejor tiempo de la única práctica libre de la jornada.

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Joshua, de 22 años, que llegó a registrar incluso el tercer mejor tiempo durante los test, sobre los 5.891 metros del trazado británico, clavó en los cronómetros un tiempo de 1:42,348 -tras las 22 vueltas que completó- y quedó a 283 milésimas del piloto irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), que lo hizo en 1:42,065, y fue el más rápido.

We're off and running at Silverstone! 🤩🇬🇧



Full classification from Free Practice ⬇️#F2 #BritishGP pic.twitter.com/BOqgn6EzcC — Formula 2 (@Formula2) July 3, 2026

Duerksen, a las 10:55 de Paraguay, empezará a girar en la prueba de clasificación en busca de mejorar su marca y así poder partir en una buena posición tanto en la carrera sprint de mañana sábado, que se correrá a 21 vueltas desde las 9:45 de nuestro país; como en la feature race del domingo, a 29 vueltas a partir de las 7:15 de Py, respectivamente.