ABC Motor
03 de julio de 2026 a la - 10:09

F2-GP de Gran Bretaña: Joshua Duerksen queda 7º en la única práctica libre

Así giró Joshua Duerksen, con su monoplaza amarillo #2, durante la única práctica libre de la jornada de hoy.
Así giró Joshua Duerksen, con su monoplaza amarillo #2, durante la única práctica libre de la jornada de hoy.FIA Fórmula 2

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, del Invicta Racing, quedó en el 7º puesto de la única práctica libre del GP de Gran Bretaña, que se disputa en Silverstone por la séptima fecha de la FIA Fórmula 2.

Por Derlis Santacruz

Arrancó oficialmente esta mañana el GP de Gran Bretaña -válido por la 7ª fecha de la FIA Fórmula 2- en el emblemático circuito de Silverstone; y nuestro compatriota Joshua Duerksen, marcó el 7º mejor tiempo de la única práctica libre de la jornada.

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Joshua, de 22 años, que llegó a registrar incluso el tercer mejor tiempo durante los test, sobre los 5.891 metros del trazado británico, clavó en los cronómetros un tiempo de 1:42,348 -tras las 22 vueltas que completó- y quedó a 283 milésimas del piloto irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), que lo hizo en 1:42,065, y fue el más rápido.

Duerksen, a las 10:55 de Paraguay, empezará a girar en la prueba de clasificación en busca de mejorar su marca y así poder partir en una buena posición tanto en la carrera sprint de mañana sábado, que se correrá a 21 vueltas desde las 9:45 de nuestro país; como en la feature race del domingo, a 29 vueltas a partir de las 7:15 de Py, respectivamente.