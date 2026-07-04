CNSP-4ª fecha: La Colmena tendrá mañana a 59 tripulaciones en competencia

La ciudad de La Colmena, ubicada en el departamento de Paraguarí, casi tres años después (30 julio de 2023, victoria de Nico Tomboly, con un Škoda Fabia R5) recibe al Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime para lo que será la carrera que corresponderá a la cuarta válida del certamen.

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Un total de 59 tripulaciones son las que se anotaron para lo que será el evento en la “Capital de la Fruta”, donde hoy ya comenzaron las primeras actividades con las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, frente a la Municipalidad de La Colmena, seguidas de las recorridas controladas a los tramos y las pruebas libres, en las que los pilotos, copilotos y equipos pusieron a punto sus respectivas máquinas de cara a lo que serán las pruebas especiales cronometradas de mañana.

El Centro Paraguayo de Volantes (CPV), acompañado del centro local, preparó para este super prime dos tramos callejeros, individualizados como: Frutícola Miyamoto, de 6,8 kilómetros; y Colonia Barrientos, de 7,4 kilómetros, que se repetirán en dos ocasiones para completar un recorrido total de 42,8 kilómetros, respectivamente.

Según el resumen oficial, el primer rulo está previsto para las 10:13 y 10:41; el segundo, para las 12:09 y 12:37; y el tercero, para las 14:05 y 14:33. Solo se aguarda la cuenta regresiva para ver en acción a los protagonistas de todas las categorías y clases, los que habitualmente compiten en esta modalidad.