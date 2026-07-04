FIA Karting Academy Trophy: Gran arranque de Sebastián Galeano en Sarno

Sebastián Galeano, de 13 años y representante de Paraguay en la FIA Karting Academy Trophy 2026, tuvo una destacada actuación en la primera jornada de la segunda fecha del mencionado certamen, que se desarrolla en el Circuito Internacional de Napoli, en Sarno (Italia), y que congrega a los mejores pilotos del mundo de la modalidad.

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Galeano clasificó en el décimo lugar para las mangas de la jornada de hoy. Esto se debió a que giró solo en la qualy de ayer durante unos 6 minutos y no pudo aprovechar la succión de otros competidores, lo que le impidió mejorar sus tiempos. A pesar de ello, culminó la primera manga en el noveno puesto luego de una excelente gestión de carrera: evitó entreveros, se cuidó, esquivó problemas y transitó con firmeza. Su posición final fue muy razonable e, incluso, se quedó con el récord de vuelta.

En la segunda manga, Seba mejoró ostensiblemente su rendimiento, mostrándose sólido, contundente y limpio a la hora de los sobrepasos. Cruzó la meta en el segundo lugar, pero tras la oficialización de los resultados, el piloto que había terminado primero fue penalizado, por lo que el paraguayo se adjudicó la victoria.

En la tercera y última manga, nuestro compatriota volvió a subir al podio al ocupar el tercer puesto. Con un manejo inspiradísimo, sin errores ni excesos, buscó y encontró los huecos para superar a quienes iban delante de él, cerrando así una gran jornada en el arranque de la segunda cita del calendario 2026.

La competencia continuará mañana domingo, y Sebastián Galeano partirá desde la cuarta posición entre los 36 pilotos que disputarán la manga final en el circuito italiano de 1.670 metros de longitud.