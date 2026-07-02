FIA Karting Academy Trophy: Sebastián Galeano va por la revancha a Italia

El evento mundial denominado como FIA Karting Academy Trophy tendrá su continuidad este fin de semana con la disputa de la segunda fecha del calendario 2026, en el Circuito Internacional de Napoli, en Sarno (Italia). Sebastián Galeano, piloto de 13 años y representante de Paraguay por elección del Karting Club Paraguayo (KCP) y el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), ya está listo para afrontar la segunda carrera de la temporada en la siempre competitiva categoría Junior.

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Si bien en la primera cita del certamen, cumplida en Genk (Bélgica) el pasado mes de mayo, Seba clasificó para las tandas en una muy buena posición (3°), no tuvo la fortuna de culminar como hubiera querido (su kart fue tocado en pista por otros competidores e incluso tuvo una fuerte colisión –por el mismo motivo– sin mayores consecuencias para él). Ahora, el piloto paraguayo tendrá nuevamente la oportunidad de seguir demostrando su talento y revertir lo hecho anteriormente, ya que giró en el ritmo de punta y se metió entre los 50 mejores pilotos del mundo.

Según el programa oficial de actividades de la competencia, la jornada de hoy jueves estuvo marcada por muchísima actividad administrativa, como ser: la entrega de los elementos de competición; y sólo una tanda en pista, la que fue programada sobre 15 minutos, entre otras que se realizaron a la espera del cargado fin de semana.

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Galeano marcó el sexto mejor tiempo en el único test del que formó parte hoy, sobre el trazado sarnese de 1.670 metros y 13 curvas, y quedó a 267 milésimas del más rápido de la jornada. Mañana viernes proseguirá todo y habrán más test para los pilotos, quienes luego afrontarán la prueba de clasificación que ordenará la grilla de partida para las mangas.

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