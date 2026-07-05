ABC Motor
05 de julio de 2026 a la - 10:09

FIA Karting Academy Trophy: Galeano cierra un estupendo fin de semana en Italia

Gran performance de Sebastián Galeano durante el fin de semana en la competencia que se desarrolló en el Circuito Internacional de Napoli.
Gran performance de Sebastián Galeano durante el fin de semana en la competencia que se desarrolló en el Circuito Internacional de Napoli.Ruben Luque

El piloto paraguayo Sebastián Galeano, de 13 años, cerró un estupendo fin de semana en Sarno (Italia) tras la disputa de la segunda fecha de la FIA Karting Academy Trophy.

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota Sebastián Galeano, que clasificó décimo el viernes para las tres mangas de ayer, en las que obtuvo muy buenos resultados (9º, 1º y 3º), partió hoy en el Circuito Internacional de Napoli desde la cuarta posición en la manga final, entre los 36 mejores pilotos, y completó una gran faena luego de un competitivo fin de semana en el que se disputó la segunda fecha de la FIA Karting Academy Trophy.

Lea más: FIA Karting Academy Trophy: Gran arranque de Sebastián Galeano en Sarno

Sebastián Galeano, en la previa de la última carrera del fin de semana.
Sebastián Galeano, en la previa de la última carrera del fin de semana.

La última carrera en Sarno (Italia) dejó muy buenas sensaciones para Seba, que redondeó un resultado más que positivo con un 4º puesto después de una incidentada carrera de principio a fin, en la que mantuvo su posición hasta ver la bandera a cuadros.

Paraguay presente en la FIA Karting Academy Trophy, de la mano de Sebastián Galeano, quien compitió este fin de semana entre los mejores pilotos de karting del mundo.
Paraguay presente en la FIA Karting Academy Trophy, de la mano de Sebastián Galeano, quien compitió este fin de semana entre los mejores pilotos de karting del mundo.

Galeano perdió, recuperó y defendió posiciones tras aguantar el asedio de sus rivales, en una carrera que se definió en las dos últimas curvas antes de la meta, lo que demostró una vez más el gran nivel de competencia que se vive en el certamen mundial de karting y el paraguayo no desentonó en absoluto en esta ocasión, luego de completar las 15 vueltas previstas en la cuarta plaza, sumar buenos puntos y quedar muy cerca del podio.

Posiciones de la manga final en Sarno, Italia.
Posiciones de la manga final en Sarno, Italia.

La tercera y última fecha se llevará a cabo en Viterbo, Italia, del 8 al 11 de octubre próximos, en el Leopard Circuit.