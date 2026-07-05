FIA Karting Academy Trophy: Galeano cierra un estupendo fin de semana en Italia

Nuestro compatriota Sebastián Galeano, que clasificó décimo el viernes para las tres mangas de ayer, en las que obtuvo muy buenos resultados (9º, 1º y 3º), partió hoy en el Circuito Internacional de Napoli desde la cuarta posición en la manga final, entre los 36 mejores pilotos, y completó una gran faena luego de un competitivo fin de semana en el que se disputó la segunda fecha de la FIA Karting Academy Trophy.

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La última carrera en Sarno (Italia) dejó muy buenas sensaciones para Seba, que redondeó un resultado más que positivo con un 4º puesto después de una incidentada carrera de principio a fin, en la que mantuvo su posición hasta ver la bandera a cuadros.

Galeano perdió, recuperó y defendió posiciones tras aguantar el asedio de sus rivales, en una carrera que se definió en las dos últimas curvas antes de la meta, lo que demostró una vez más el gran nivel de competencia que se vive en el certamen mundial de karting y el paraguayo no desentonó en absoluto en esta ocasión, luego de completar las 15 vueltas previstas en la cuarta plaza, sumar buenos puntos y quedar muy cerca del podio.

La tercera y última fecha se llevará a cabo en Viterbo, Italia, del 8 al 11 de octubre próximos, en el Leopard Circuit.