ABC Motor
15 de julio de 2026 a la - 18:15

F2-GP de Bélgica: Horarios y dónde ver en vivo a Duerksen en Spa-Francorchamps

Joshua Duerksen
Joshua Duerksen, de 22 años, ya está listo para un nuevo desafío en la categoría.Invicta Racing

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, del Invicta Racing, competirá este fin de semana en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, por el GP de Bélgica que corresponderá a la octava fecha de la FIA Fórmula 2.

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing, ya está en Bélgica para la competencia que se llevará a cabo a partir del viernes en el trazado de Spa-Francorchamps. El paraguayo intentará reponerse en la tabla de posiciones (15º) con el GP de Bélgica, en el que buscará nuevamente sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

El monoplaza #2 de Joshua Duerksen.
El monoplaza #2 de Joshua Duerksen.

FIA Fórmula 2: Joshua Duerksen en Bélgica

Práctica - Viernes 17 de julio

6:05, hora de Paraguay, ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Qualy - Viernes 17 de julio

10:55, hora de Paraguay, ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Sprint - Sábado 18 de julio

9:15, hora de Paraguay, Disney+ Plan Premium

Feature Race - Domingo 19 de julio

5:00, hora de Paraguay, Disney+ Plan Premium