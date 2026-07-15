F2-GP de Bélgica: Horarios y dónde ver en vivo a Duerksen en Spa-Francorchamps

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing, ya está en Bélgica para la competencia que se llevará a cabo a partir del viernes en el trazado de Spa-Francorchamps. El paraguayo intentará reponerse en la tabla de posiciones (15º) con el GP de Bélgica, en el que buscará nuevamente sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

FIA Fórmula 2: Joshua Duerksen en Bélgica

Práctica - Viernes 17 de julio

6:05, hora de Paraguay, ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Qualy - Viernes 17 de julio

10:55, hora de Paraguay, ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Sprint - Sábado 18 de julio

9:15, hora de Paraguay, Disney+ Plan Premium

Feature Race - Domingo 19 de julio

5:00, hora de Paraguay, Disney+ Plan Premium

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