FIA F2-Bélgica: Joshua Duerksen, confiado en la victoria en Spa-Francorchamps

Duerksen: Emocionado y confiado
En una entrevista concedida a la web oficial de la Fórmula 2, Joshua afirmó que él e Invicta Racing deben dar lo mejor de sí este fin de semana si quieren tener alguna posibilidad de ganar en Spa-Francorchamps.
“Para ser honesto, estoy muy emocionado”, dijo Duerksen. “Spa siempre es un circuito increíble para conducir, con todas sus curvas de alta velocidad y su historia, automáticamente me emociona mucho”.
“Tengo muchas ganas de dar lo mejor de mí y de disfrutar al máximo de esta increíble pista”. Cuando se le preguntó cuáles eran las claves del éxito en Spa, nuestro compatriota respondió: “Va a ser muy importante hacer una vuelta limpia porque la vuelta es muy larga. Es una vuelta de casi dos minutos y tiene siete kilómetros de longitud. Para mí, va a ser muy importante hacer una vuelta limpia y decente, y entonces seguro que estaremos ahí arriba”, expresó entre otras cosas.
Joshua Duerksen, piloto paraguayo de 22 años, aspira regresar a la cima tras una primera mitad de temporada complicada. Desde su victoria en Melbourne –en la primera fecha (marzo)–, no ha vuelto a subir al podio.