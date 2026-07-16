ABC Motor
16 de julio de 2026 a la - 20:39

FIA F2-Bélgica: Joshua Duerksen, confiado en la victoria en Spa-Francorchamps

Joshua Duerksen habló para la FIA Fórmula 2 y mencionó que confía en que volverá a los triunfos.
Joshua Duerksen habló para la FIA Fórmula 2 y mencionó que confía en que volverá a los triunfos.Gentileza

El piloto paraguayo Joshua Duerksen iniciará mañana viernes, en el GP de Bélgica, la segunda parte de la temporada en la FIA Fórmula 2, con la prueba ocho que se cumplirá en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

Por Derlis Santacruz

Duerksen: Emocionado y confiado

En una entrevista concedida a la web oficial de la Fórmula 2, Joshua afirmó que él e Invicta Racing deben dar lo mejor de sí este fin de semana si quieren tener alguna posibilidad de ganar en Spa-Francorchamps.

Para ser honesto, estoy muy emocionado”, dijo Duerksen. “Spa siempre es un circuito increíble para conducir, con todas sus curvas de alta velocidad y su historia, automáticamente me emociona mucho”.

Joshua Duerksen, listo para otro desafío en la FIA Fórmula 2. Esta vez en el mítico circuito belga de Spa-Francorchamps.
Joshua Duerksen, listo para otro desafío en la FIA Fórmula 2. Esta vez en el mítico circuito belga de Spa-Francorchamps.

Tengo muchas ganas de dar lo mejor de mí y de disfrutar al máximo de esta increíble pista”. Cuando se le preguntó cuáles eran las claves del éxito en Spa, nuestro compatriota respondió: “Va a ser muy importante hacer una vuelta limpia porque la vuelta es muy larga. Es una vuelta de casi dos minutos y tiene siete kilómetros de longitud. Para mí, va a ser muy importante hacer una vuelta limpia y decente, y entonces seguro que estaremos ahí arriba”, expresó entre otras cosas.

El paraguayo Joshua Duerksen se ve muy motivado en la previa del GP de Bélgica.
El paraguayo Joshua Duerksen se ve muy motivado en la previa del GP de Bélgica.

Joshua Duerksen, piloto paraguayo de 22 años, aspira regresar a la cima tras una primera mitad de temporada complicada. Desde su victoria en Melbourne –en la primera fecha (marzo)–, no ha vuelto a subir al podio.