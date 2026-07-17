ABC Motor
17 de julio de 2026 a la - 17:47

WRC-9ª fecha: Fau Zaldívar completa la etapa 1 del Delfi Rally de Estonia 2026

De esta manera, Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, al mando del Škoda Fabia RS Rally2, transitaron durante la primera etapa del rally estonio.
De esta manera, Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, al mando del Škoda Fabia RS Rally2, transitaron durante la primera etapa del rally estonio.Fau Zaldívar Redes

Bajo un ritmo de competencia altísimo, el piloto paraguayo Fau Zaldívar, de 25 años, completó en la jornada de hoy la etapa 1 del Delfi Rally de Estonia 2026, que se disputa por la novena fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, navegado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, a bordo del Škoda Fabia RS Rally2 y bajo la estructura del equipo de origen español Raceseven, cerró la primera etapa del Delfi Rally de Estonia novena fecha del WRC– luego de haber completado las 7PE y los 103,4 kilómetros bajo el crono.

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Fau, quien a través de sus redes sociales manifestó que “el ritmo en el arranque fue altísimo”, finalizó 24° en la clasificación general de la primera etapa del rally estonio, 13° en la categoría WRC2, 11° en la WRC2 Challenger y hasta aquí, es el mejor piloto no escandinavo.

Zaldívar quedó a 35 segundos del líder provisional de la categoría WRC2, el piloto local Robert Virves (Škoda Fabia RS Rally2), y entre otras cosas al cierre de la jornada también señaló lo siguiente: “Venimos con buen ritmo y sin cometer errores porque se paga caro. Ahora a preparar todo para mañana que también será intenso”.

La etapa 2 de mañana sábado tendrá 9PE, 149,6 kilómetros de recorrido total y será la más extensa de todo el fin de semana.