WRC-9ª fecha: Fau Zaldívar completa la etapa 1 del Delfi Rally de Estonia 2026

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, navegado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, a bordo del Škoda Fabia RS Rally2 y bajo la estructura del equipo de origen español Raceseven, cerró la primera etapa del Delfi Rally de Estonia –novena fecha del WRC– luego de haber completado las 7PE y los 103,4 kilómetros bajo el crono.

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Fau, quien a través de sus redes sociales manifestó que “el ritmo en el arranque fue altísimo”, finalizó 24° en la clasificación general de la primera etapa del rally estonio, 13° en la categoría WRC2, 11° en la WRC2 Challenger y hasta aquí, es el mejor piloto no escandinavo.

Zaldívar quedó a 35 segundos del líder provisional de la categoría WRC2, el piloto local Robert Virves (Škoda Fabia RS Rally2), y entre otras cosas al cierre de la jornada también señaló lo siguiente: “Venimos con buen ritmo y sin cometer errores porque se paga caro. Ahora a preparar todo para mañana que también será intenso”.

La etapa 2 de mañana sábado tendrá 9PE, 149,6 kilómetros de recorrido total y será la más extensa de todo el fin de semana.