FIA F2: Duerksen clasifica 7º en Spa-Francorchamps para el GP de Bélgica

El paraguayo Joshua Duerksen, de 22 años y que había marcado el 13º tiempo en la única práctica libre del GP de Bélgica, que se disputa en el mítico circuito de Spa-Francorchamps por la octava fecha del Campeonato Mundial de la FIA Fórmula 2, registró un crono de 1:56,822 con los neumáticos super blandos (morados), con el que quedó clasificado en el 7º lugar de una qualy que tuvo una leve lluvia en la previa.

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La prueba de clasificación tuvo un arranque interrumpido por una bandera roja, debido a un trompo que realizó el monoplaza del mexicano Noel León (Campos Racing), por los neumáticos fríos, en sus primeros metros sobre el trazado belga de 7.004 metros.

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Noel León spins at the top of Eau Rouge but has managed to keep the car going and has returned to the pits #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/tBl3CqBNyp — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

La sesión clasificatoria se reanudó y Joshua comenzó a girar pero el tráfico en pista lo complicó en la primera parte de la qualy, ya que quedó 14º. Siguió y en su segundo intento, tratando de aprovechar la succión y el DRS, tampoco pudo mejorar, fue 15º a 1,280 de la punta.

Duerksen ingresó a los boxes en busca del segundo juego nuevo de neumáticos blandos y volvió al trazado para intentar mejorar su marca. En la parte final, volvió la bandera roja como consecuencia de que el monoplaza del neerlandés Laurens Van Hoepen (Trident) quedó parado en la recta principal, por un problema mecánico.

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Laurens van Hoepen has stopped on the main straight



Alex Dunne had just gone fastest of all in the first sector but will now have to go again #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/itmjdzuqzS — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

Faltando 3:26, se habilitó nuevamente la pista y nuestro compatriota fue por el último intento de mejoría con el tiempo restante, y así, con un crono de 1:56,822, fue el séptimo más rápido de la qualy y quedó a 516 milésimas de su compañero de equipo en el Invicta Racing, el brasileño Rafael Câmara, que logró su cuarta “pole position” de la presente temporada, tras una definición super apretada.

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VAMOOO RAFA!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷



The Brazilian takes his fourth @Aramco Pole Position Award of the season with a super last-lap effort at Spa 🏆👏 #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/GVBgKc4G7f — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

Con este resultado, nuestro compatriota estará partiendo mañana sábado en la carrera sprint (9:15, a 18 vueltas) en la cuarta posición desde la segunda fila, por el sistema de grilla invertida que se utiliza en la categoría; mientras que en la feature race del domingo (5:00, a 25 vueltas), lo hará desde el séptimo lugar, en la cuarta fila, respetivamente.