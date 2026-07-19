FIA F2-Bélgica: Joshua Duerksen es 15º en la feature race de Spa-Francorchamps

Joshua Duerksen, de 25 años y que fue el vencedor ayer sábado de la carrera sprint en Spa-Francorchamps, que se disputó por el GP de Bélgica -octava fecha de la FIA Fórmula 2-, inició de manera extraordinaria la feature race ya que de séptimo pasó a comandarla en las primeras vueltas.

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Nuestro compatriota, que calzó neumáticos medios (amarillos), tuvo un arranque más que positivo y en los primeros metros del circuito belga superó a dos de sus rivales y de séptimo pasó a ser quinto. En la segunda vuelta de las 25 que estaban previstas, el monoplaza del alemán Oliver Goethe (MP Motorsport) quedó parado en la legendaria curva de Eau Rouge y salió el auto de seguridad (algunos pilotos ingresaron a boxes para reparar sus monoplazas, después de múltiples toques en la primera curva).

The @InvictaRacing duo is on a charge! 👊💛



It's a 1-2 as both drivers overtake Inthraphuvasak on Lap 5 ⬆️#F2 #BelgianGP | LAP 5/25 pic.twitter.com/S0Lyk2hTuP — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Tras el relanzamiento, en la vuelta 3, Joshua trepó un lugar más -al sobrepasar al líder del certamen, el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), que salió de los límites de pista- y subió al cuarto lugar. En la 5, fue por el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) y por el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grande Prix) y fue segundo, escoltando a su compañero de equipo en el Invicta Racing, el brasileño Rafael Câmara, que partió desde la “pole position”.

LAP 6/25



The majority of the super-soft runners make their mandatory pit stop 🔄#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/dpxRA3rmnY — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Duerksen, en la siguiente vuelta (la sexta), pasó a liderar provisionalmente la carrera con un ritmo frenético rebasando a Câmara, quien fue a los boxes para el cambio obligatorio de neumáticos (morados por amarillos). En la vuelta 8, el neerlandés Laurens van Hoepen (Trident) tuvo una salida de pista fortísima con un latigazo de su auto que se estrelló por las protecciones laterales e incluso, con un principio de incendio como consecuencia, que inmediatamente fue controlado.

🔴 RED FLAG 🔴



Big incident for van Hoepen at Turn 7



Laurens has thankfully climbed out of the car #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/a6bsVG2H2L — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Salieron las banderas rojas, la carrera fue totalmente neutralizada en la vuelta 10 y todos los pilotos fueron a los pits (para la limpieza y reparación de la pista), situación esta que no favoreció en absoluto al piloto del monoplaza amarillo #2, que estaba primero, y que ya había generado una brecha importante con relación a quienes ya cumplieron con la parada obligatoria; y estaba expectante a la estrategia de parada junto a su equipo.

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Race Control: Rolling start



The race is also now a timed event, with 24 minutes remaining on the clock #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/OtVM9I0WE3 — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Varios minutos después, la dirección de la prueba ordenó que los pilotos vuelvan a salir al trazado de 7.004 metros y la competencia prosiguió, pero a raíz del mencionado accidente (por el tiempo perdido), el sistema de carrera fue cambiado y pasó a ser de 25 vueltas a 23 minutos. El paraguayo marcó el ritmo de punta en la reanudación, pero luego de un toque del brasileño Emerson Fittipaldi (AIX Racing), con el mexicano Noel León (Campos Racing), que se fue a la cama de leca, volvió a salir el safety car y Joshua fue a los boxes para cumplir con la parada pendiente.

SAFETY CAR IN THIS LAP 🚨



TOP 10 SO FAR 👇



Camara

Dunne

Leon

Inthaphuvasak

Tsolov

Mini

Herta

Villagomez

Miyata

Dürksen#F2 #BelgianGP | 12 minutes remaining pic.twitter.com/PCwkp3a8En — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Duerksen volvió en el décimo lugar (con los neumáticos superblandos, morados), y en el reinicio, comenzó la estrategia de remontada. Pasó al japonés Ritomo Miyata y se ubicó como noveno; luego al estadounidense Colton Herta, ambos del equipo Hitech TGR, y fue octavo pero luego los neumáticos perdieron rendimiento (desgaste excesivo del compuesto blando) y por ende, quedó relegado siete posiciones (15º).

INVICTA DOUBLE UP! 💛



Rafael Camara claims his second victory of the season in the Spa Feature Race 🏆🇧🇷#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/uP0m2shinj — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Así, nuestro compatriota cruzó la meta como 15º y lastimosamente quedó fuera de la zona de puntos, en una carrera que la ganó su compañero de equipo Câmara, escoltado por Inthraphuvasak y Tsolov, respectivamente.