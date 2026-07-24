ABC Motor
24 de julio de 2026 a la - 18:11

Rally de Cordillera: Galanti y Wasmosy, los primeros adelantados

Alejandro Galanti en el Campeonato Nacional de Rally- CODASUR Caacupé - Cordillera
Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) durante las prácticas libre oficiales en la compañía Costa, de Eusebio Ayala (Barrero Grande).Gustavo Machado

Alejandro Galanti e Iván Wasmosy fueron esta tarde los más rápidos en el shakedown del Rally de Cordillera, competencia que se disputa este fin de semana -en el tercer departamento de nuestro país- por la cuarta fecha del Rally FIA/Codasur y quinta del CNR.

Por Derlis Santacruz

(EUSEBIO AYALA. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado, Pablo Pérez y Selfirio Centurión) El Rally de Cordillera, evento que corresponde tanto a la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur como a la quinta del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR), se puso en marcha esta mañana con las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad -de los anotados por el certamen continental (ayer jueves lo hicieron los del nacional)- en Caacupé, ciudad en la también se encuentra apostado el Parque de Servicio.

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A pesar de las condiciones climáticas adversas, con una llovizna que persistió durante todo el día, por la tarde se cumplió el shakedown sobre un tramo de 3,3 kilómetros en el lugar denominado como compañía Costa, de Eusebio Ayala (Barrero Grande), con un piso firme en gran parte y con algunos sectores de barro, en el que sobresalieron Alejandro Galanti, en la tracción integral, e Iván Wasmosy, en la simple, luego de marcar el “scratch” en sus respectivas categorías.

De esta manera, las máquinas cumplieron con el trámite previo de las verificaciones por la mañana.
De esta manera, las máquinas cumplieron con el trámite previo de las verificaciones por la mañana.

Ale, navegado por Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), registró un tiempo de 2:15,7, con el cual fue el más rápido de las pruebas libres oficiales dejando atrás a los argentinos Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2), líderes del certamen sudamericano, que tuvieron un crono de 2:17,6; y a Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2), quienes en su mejor vuelta lo hicieron en 2:18,9, respectivamente.

F2 o tracción simple:

Por su parte, Iván Wasmosy, acompañado por Gonzalo Díaz en la butaca derecha del Peugeot 208 Rally4, hizo lo propio y con un registro de 2:49,5, superó a Diego Cruz Escobar y Ramiro Ayala (2:54,4), también con una unidad similar; y a los uruguayos Luigi Contín y Cecilia Cedrés (2:55,1), con un Renault Clio Rally4.

Iván Wasmosy en el Campeonato Nacional de Rally- CODASUR Caacupé - Cordillera
Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, a bordo del Peugeot 208 Rally4 #51, empezaron de muy buena forma el evento cordillerano.

Etapa 1

La primera etapa del Rally de Cordillera se disputará mañana sábado, desde las 9:20, con tres tramos que se repetirán en una ocasión: Alfonso Loma, de 14,6 kilómetros, Cerro La Gloria, también de 14,6 kilómetros y Aguaity, de 7,1 kilómetros.

Etapa 1
Etapa 1

El primer auto saldrá del Parque de Servicio a las 7:52 (#8, de Miguel Baldoni), y según el orden de largada publicado, en total serán 60 las tripulaciones que estarán en competencia.

Orden de largada - Etapa 1
Orden de largada - Etapa 1
Orden de largada - Etapa 1
Orden de largada - Etapa 1