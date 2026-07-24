Rally de Cordillera: Galanti y Wasmosy, los primeros adelantados

(EUSEBIO AYALA. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado, Pablo Pérez y Selfirio Centurión) El Rally de Cordillera, evento que corresponde tanto a la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur como a la quinta del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR), se puso en marcha esta mañana con las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad -de los anotados por el certamen continental (ayer jueves lo hicieron los del nacional)- en Caacupé, ciudad en la también se encuentra apostado el Parque de Servicio.

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A pesar de las condiciones climáticas adversas, con una llovizna que persistió durante todo el día, por la tarde se cumplió el shakedown sobre un tramo de 3,3 kilómetros en el lugar denominado como compañía Costa, de Eusebio Ayala (Barrero Grande), con un piso firme en gran parte y con algunos sectores de barro, en el que sobresalieron Alejandro Galanti, en la tracción integral, e Iván Wasmosy, en la simple, luego de marcar el “scratch” en sus respectivas categorías.

Ale, navegado por Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), registró un tiempo de 2:15,7, con el cual fue el más rápido de las pruebas libres oficiales dejando atrás a los argentinos Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2), líderes del certamen sudamericano, que tuvieron un crono de 2:17,6; y a Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2), quienes en su mejor vuelta lo hicieron en 2:18,9, respectivamente.

F2 o tracción simple:

Por su parte, Iván Wasmosy, acompañado por Gonzalo Díaz en la butaca derecha del Peugeot 208 Rally4, hizo lo propio y con un registro de 2:49,5, superó a Diego Cruz Escobar y Ramiro Ayala (2:54,4), también con una unidad similar; y a los uruguayos Luigi Contín y Cecilia Cedrés (2:55,1), con un Renault Clio Rally4.

Etapa 1

La primera etapa del Rally de Cordillera se disputará mañana sábado, desde las 9:20, con tres tramos que se repetirán en una ocasión: Alfonso Loma, de 14,6 kilómetros, Cerro La Gloria, también de 14,6 kilómetros y Aguaity, de 7,1 kilómetros.

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El primer auto saldrá del Parque de Servicio a las 7:52 (#8, de Miguel Baldoni), y según el orden de largada publicado, en total serán 60 las tripulaciones que estarán en competencia.