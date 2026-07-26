Joshua Duerksen finalizó octavo en la feature race de Hungría

Joshua Duerksen finalizó octavo en la feature race de la Fórmula 2 de la FIA en Hungaroring, en el pueblo de Mogyoród, Hungría. El paraguayo arrancó la carrera en el cuarto lugar, pero una mala partida generó la perdida de posiciones. De todas maneras, el piloto de Invicta Racing volvió a sumar puntos.

En la última carrera antes de una pausa de vacaciones, Duerksen acabó el fin de semana con 6 unidades más en la clasificación de pilotos: 2 por el séptimo puesto en la sprint del sábado y 4 por el octavo lugar de la competencia principal de hoy. En consecuencia, escaló al undécimo puesto con 42 puntos.

F2 2026: ¿Quién ganó la feature race en Hungría?

Noel León de Campos Racing fue el ganador de la feature race en Hungría. El mexicano culminó la carrera por delante del indio Kush Maini de ART Grand Prix y el brasileño Rafael Cámara (compañero de Joshua Duerksen) de Invicta Racing, quien subieron al podio en el segundo y tercer puestos respectivamente.