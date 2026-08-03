Kajto no correrá el Rally del Paraguay 2026, pero deja un emotivo mensaje: “Espero decirles hasta luego”

A través de un emotivo mensaje dirigido a los fanáticos, el multicampeón europeo lamentó no poder regresar a la tierra roja de Itapúa, aunque dejó en claro que espera volver en el futuro.

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“Paraguay, hace casi un año nos recibieron en su casa como hermanos y fue una de las experiencias deportivas más hermosas. Este año no nos pararemos sobre la tierra roja debido a un programa reducido. El deporte motor a veces es hermoso, pero también difícil e impredecible, por eso no les digo ‘adiós’, sino que espero decirles ‘hasta luego’. Gracias por cada mensaje que recibo de ustedes. ¡Sigan llenos de pasión y disfruten de este maravilloso rally! ¡Rohayhu Paraguay!”, expresó el piloto.

Kajetanowicz se convirtió en uno de los grandes favoritos del público paraguayo durante la primera edición del WRC Rally del Paraguay en 2025. Su carisma y la cercanía con los aficionados trascendieron la competencia.

El polaco ganó el apodo de “Piloto Carpincho” luego de enamorarse de este emblemático animal sudamericano. Incluso adoptó un peluche de carpincho como amuleto dentro de su auto y cumplió uno de sus mayores deseos al visitar la Granja Don Severo, en Encarnación, para conocerlos de cerca.

Su conexión con el país también quedó reflejada fuera de los tramos de competencia. Compartió tereré con los aficionados, degustó sopa paraguaya, recorrió caminos de Carmen del Paraná a bordo de una clásica camioneta Ford F-1000 y hasta envió mensajes de apoyo a la selección paraguaya de fútbol luciendo la camiseta albirroja.

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Pese a la ausencia de Kajto en la categoría Rally2, el Rally del Paraguay 2026 se disputará del 27 al 30 de agosto en el departamento de Itapúa, con recorridos por emblemáticos caminos de tierra roja y la presencia de las principales figuras del Campeonato Mundial de Rally.