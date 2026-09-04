ABC Motor
04 de septiembre de 2026 a la - 15:46

Regularidad-CVAP: El Rally de San Ignacio se disputará por la cuarta fecha

Los mejores exponentes de la modalidad se darán cita en el Rally de San Ignacio, que arrancará este sábado.
Los mejores exponentes de la modalidad se darán cita en el Rally de San Ignacio, que arrancará este sábado.CVAP Prensa

El Rally de San Ignacio, que corresponde a la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos 2026, se disputará este fin de semana con dos jornadas de competencia y unas 32 tripulaciones como protagonistas.

Por Derlis Santacruz

Organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), el Rally de San Ignacio se llevará a cabo este sábado y el domingo sobre un recorrido aproximado de 500 kilómetros por caminos nacionales, secundarios y vecinales, donde la precisión, la estrategia y la coordinación entre piloto y navegante serán claves para afrontar el desafío.

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Este sábado, los vehículos estarán desde las 8:00 en La Plaza Villeta, brindando al público la posibilidad de acercarse, apreciarlos de cerca y acompañar a las tripulaciones en la previa. La largada del primer auto está prevista para las 9:00.

Tras completar la primera jornada, las tripulaciones llegarán a la ciudad de San Ignacio, ubicada en el departamento de Misiones, donde el Hotel 1609 será el punto de encuentro. Durante la noche de este sábado, los vehículos antiguos, clásicos y deportivos participantes de la competencia, permanecerán en exposición, ofreciendo a residentes y visitantes la oportunidad de conocerlos.

Más de 30 tripulaciones, con autos históricos como este, estarán en competencia este fin de semana.
Más de 30 tripulaciones, con autos históricos como este, estarán en competencia este fin de semana.

El domingo, la actividad continuará en la estación de servicios Petrobras Moviter, de San Ignacio, donde las máquinas estarán nuevamente desde las 8:00. La largada está prevista para las 9:00, dando inicio a la segunda jornada y al recorrido de regreso con destino final en Asunción.

La organización invita al público a acompañar el Rally de San Ignacio, tanto en los puntos de largada como durante el encuentro de este sábado por la noche. Será una oportunidad para disfrutar en familia, apreciar de cerca los vehículos y compartir con las tripulaciones el espíritu de camaradería y la pasión por el automovilismo histórico que distinguen a las competencias del CVAP.