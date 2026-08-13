ABC Motor
13 de agosto de 2026 a la - 17:33

CVAP presente en el desfile por el 489° aniversario de la Fundación de Asunción

El recorrido arrancará sobre la calle Estrella y finalizará en la Costanera Sur de Asunción.
El recorrido arrancará sobre la calle Estrella y finalizará en la Costanera Sur de Asunción.CVAP Prensa

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) se suma a las celebraciones por el 489° aniversario de la Fundación de la ciudad de Asunción, participando este sábado 15 de agosto del tradicional desfile conmemorativo organizado por Exas en Movimiento.

Por Derlis Santacruz

Socios del CVAP, junto con integrantes de clubes amigos, formarán parte de esta gran celebración ciudadana a bordo de sus vehículos antiguos y clásicos, aportando historia, tradición y pasión por el patrimonio automotor a una jornada que reunirá a diferentes organizaciones y a la ciudadanía en homenaje a la Madre de Ciudades.

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La concentración y acreditación de los participantes se realizará desde las 7:30 en la Plaza Uruguaya, mientras que la salida oficial está prevista para las 8:30. El recorrido avanzará por calle Estrella, continuará con un giro a la izquierda en Colón y tendrá como punto de culminación la Costanera Sur de Asunción.

Reliquias como ésta podrían formar parte de la mencionada celebración.
Reliquias como ésta podrían formar parte de la mencionada celebración.

Para el CVAP, participar de esta celebración representa una nueva oportunidad de compartir con la ciudadanía vehículos que forman parte de la memoria y del patrimonio histórico sobre ruedas de nuestro país, acompañando una fecha tan significativa para la capital paraguaya.

Los deportivos históricos también se sumarán al evento.
Los deportivos históricos también se sumarán al evento.

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) invita a socios, Amigos y al público en general a acompañar el desfile y celebrar juntos un nuevo aniversario de la querida ciudad de Asunción.

Aquellos que se sumen a la caravana del CVAP, recorrerán lugares emblemáticos de la ciudad de Asunción.
Aquellos que se sumen a la caravana del CVAP, recorrerán lugares emblemáticos de la ciudad de Asunción.