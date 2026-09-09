Diego y Fau van por más en el Rally Chile BioBío del WRC

Los paraguayos Diego Domínguez Bejarano (26 años) y Fau Zaldívar (25) volverán a escena en el Campeonato Mundial de Rally, esta vez en los caminos de la región del Biobío, donde afrontarán la quinta edición del Rally Chile con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la WRC2, la segunda categoría del Mundial.

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Ambos llegan con el impulso de una destacada actuación en el Rally del Paraguay 2026, donde Domínguez Bejarano consiguió un triunfo histórico en la WRC2, convirtiéndose en el primer piloto paraguayo en ganar una categoría del Campeonato Mundial de Rally.

Los dos representantes nacionales ya se encuentran en territorio chileno desde el pasado fin de semana. El lunes realizaron los primeros entrenamientos y posteriormente cumplieron con las recorridas de los tramos, entre martes y miércoles, como parte de la preparación para la competencia.

Domínguez Bejarano volverá a tener como navegante al español Rogelio Peñate, a bordo de un Toyota GR Yaris Rally2. Zaldívar, en tanto, competirá junto al argentino Marcelo Der Ohannesian, con un Škoda Fabia RS Rally2.

Preparación en un terreno diferente

La actividad oficial continuará este jueves con el shakedown, previsto para las 11:00, hora local y de Paraguay, en El Manzano. El tramo de 5,6 kilómetros permitirá a los equipos realizar los últimos ajustes en los vehículos antes del inicio de la competencia.

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Tanto Domínguez como Zaldívar señalaron que los caminos chilenos presentan características muy diferentes a las del Rally del Paraguay, disputado recientemente en el departamento de Itapúa. Por ello, los entrenamientos y las pruebas previas adquieren especial importancia para encontrar la mejor puesta a punto de los autos.

La competencia se pondrá en marcha el viernes con la primera etapa, que contempla seis pruebas especiales y 100,78 kilómetros cronometrados.

La jornada del sábado tendrá nuevamente seis pruebas especiales, aunque con un recorrido superior a los 130 kilómetros, mientras que el domingo se disputarán las últimas cuatro especiales, con 71,2 kilómetros, incluyendo la Power Stage, correspondiente a la PE 16/Biobío 2.

Con un recorrido exigente y condiciones diferentes a las encontradas en Paraguay, Domínguez Bejarano y Zaldívar afrontan una nueva cita mundialista con la intención de volver a dejar en alto la bandera paraguaya y seguir sumando protagonismo en la WRC2.