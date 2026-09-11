F2-España: Duerksen clasifica 17° en Madrid, perjudicado por banderas rojas

El paraguayo Joshua Duerksen, de 22 años y a bordo de su monoplaza amarillo #2, marcó un tiempo final de 1:46,483 en la prueba de clasificación que se llevó a cabo en el circuito callejero de Madrid (España) –donde prevalecieron las banderas rojas, amarillas y las interrupciones–, con el cual se ubicó en el 17° puesto desde donde largará las carreras corta y larga del fin de semana.

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Kush Maini spins and hits the barrier 💥#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/xNcenCroiK — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

La prueba de clasificación, que ya tuvo un leve atraso en su comienzo, arrancó con una temperatura bastante elevada en pista y con varios pilotos girando hasta que en los primeros minutos salieron las banderas rojas, a causa de dos incidentes en los cuales estuvieron involucrados el indio Kush Maini (ART Grand Prix) y el colombiano Sebastián Montoya (Prema Racing), motivo por el cual todos los pilotos fueron a los boxes.

Sebastian Montoya also has damage to his rear right, but is trying his best to get the car back to the pits 💪#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/OmcvL35L6X — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

La qualy se reanudó y los primeros tiempos registrados, el de Joshua, 2:10,942, empezaron a mejorar incluso con el de Duerksen, 1:47,898, ínterin en el cual nuevamente hubo otro accidente y fue el turno del argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing), que también se estrelló contra las protecciones laterales del circuito de Madring (curva 17), que demostró ser un trazado muy exigente y que no perdona errores.

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Nico Varrone has hit the barrier at Turn 19 💥



He's out of the car and ok 👍#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/cFxGBHX3fd — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

A raíz del mismo, los protagonistas regresaron a los pits, situación y consecuencia que se repitieron con otro choque, esta vez en la curva 11, con el piloto John Bennet (Trident) como principal autor.

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NOOOO JOHN! 😔



The TRIDENT driver went fastest of everyone in the first sector before finding the barrier at Turn 11 💥#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/UJUTJkTcpM — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Algunos volvieron a la pista y prosiguió la prueba clasificatoria. Nuestro compatriota registró posteriormente un crono de 1:46,483, superando su anterior marca, pero en su último intento –faltando pocos minutos para el final–, cruzó los sensores sin poder mejorar su tiempo debido al último accidente del estadounidense Colton Herta (Hitech), tras el que salieron las banderas amarillas y la qualy se dio por finalizada.

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NOOOO COLTON! 😔



He spins and hits the barrier on his final flying lap! 💥#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/6Qh5a37EvR — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

La “pole position” quedó en manos del sueco Dino Beganovic (Dams Lucas Oil), que fue escoltado por el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) y el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing).

La carrera sprint de este sábado se pondrá en marcha a las 9:15 de Paraguay, y Joshua Duerksen tendrá que remontar posiciones para buscar meterse entre los ocho mejores y sumar algún punto.