ABC Motor
11 de septiembre de 2026 a la - 10:08

Históricos y Camionetas formarán parte del 51° Petrobras Transchaco Rally

Los autos históricos se sumarán nuevamente al show, como el año pasado, en este TCR51.
Los autos históricos se sumarán nuevamente al show, como el año pasado, en este TCR51.Derlis Santacruz, ABC Color

Las categorías Históricos y Camionetas serán también protagonistas este año de la 51° edición del Petrobras Transchaco Rally, que se disputará el 25 de octubre (clasificación, VRD), 30, 31 de octubre y 1 de noviembre (3 etapas, en la región Occidental), respectivamente.

Por Derlis Santacruz

La máxima fiesta del deporte motor nacional, el Petrobras Transchaco Rally, arrancará el domingo 25 de octubre con la prueba de clasificación, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, y finalizará el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, con las tres etapas en suelo chaqueño.

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Según se dio a conocer en la semana, la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) resolvió habilitar la participación de las categorías Históricos y Camionetas, para lo que será la carrera que será válida por la séptima y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR).

Las camionetas, que habitualmente compiten en el Rally Cross Country o el Super Prime, podrán inscribirse para la travesía en el Chaco paraguayo.
Las camionetas, que habitualmente compiten en el Rally Cross Country o el Super Prime, podrán inscribirse para la travesía en el Chaco paraguayo.

En el Comunicado 06/2026, igualmente se puede leer lo siguiente: “El reglamento específico para ambas categorías será completado antes del final del mes de septiembre, y ante cualquier consulta sobre ambas categorías especiales, se pone a disposición de los potenciales interesados, los contactos para cada una: Históricos: Hugo Ramírez (Jefe Técnico del TACPy), +595 981 517-814, y Camionetas: José Curi (Asociación Central de Motores Todo Terreno), +595 981 654-030”.

Comunicado No. 06/2026 del Departamento Deportivo del TACPy.
Comunicado No. 06/2026 del Departamento Deportivo del TACPy.

Cabe recordar que integrantes de la mencionada comisión, encabezada por su presidente Édgar Molas, ya emprenden la tarea de diagramar lo que será el TCR51, que desde ya empieza a generar grandes expectativas entre los participantes y los aficionados.