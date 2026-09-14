Moto Velocidad-AMVP: Cuevas, Roche, Benítez y Valiente ganaron la sexta fecha

La sexta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), se cumplió con mucho éxito el pasado sábado en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, donde no solamente hubo un gran número de pilotos en competencia, sino también una muy buena presencia de público que asistió al espectáculo de las dos ruedas que se vivió con un inmejorable clima.

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Como es habitual, la jornada arrancó con las verificaciones correspondientes, prosiguió con las clasificaciones para determinar el orden de partida en las carreras y finalizó con además de entretenidas, competitivas carreras –en todas las categorías habilitadas– que pusieron a prueba y exigieron al máximo vuelta a vuelta a los pilotos hasta cruzar la bandera a cuadros.

Así, luego de las definiciones en las últimas carreras, las posiciones finales del pasado sábado quedaron de la siguiente manera:

En la GP Junior, 1) Emily Cuevas, 2) Genaro Ciotti, 3) Guillermo Lozada y 4) Santiago Torrez.

En la GP Light, 1) Ivo Roche, 2) Germán Lesme, 3) Oliver Cuevas, 4) Jorge Casaccia y 5) Ricardo Cuevas.

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En la GP Evo, 1) Luciano Benítez, 2) Yugo Ito, 3) Cristian Acuña, 4) Christian Areco y 5) Milko Oddone.

Y en la GP Pro, 1) Pedro Valiente, 2) Nico Torrez, 3) Narito Pereyra, 4) Micky Pepermans y 5) Hassen David.

La séptima fecha del certamen, se desarrollará el sábado 10 de octubre, en el mismo escenario.