ABC Motor
14 de septiembre de 2026 a la - 19:17

Moto Velocidad-AMVP: Cuevas, Roche, Benítez y Valiente ganaron la sexta fecha

Tras una entretenida competencia en la categoría GP Pro, Pedro Valiente (#23) fue el vencedor en esta ocasión. Fotos: JES Audiovisual.
Tras una entretenida competencia en la categoría GP Pro, Pedro Valiente (#23) fue el vencedor en esta ocasión. Fotos: JES Audiovisual.JES Audiovisual

Emily Cuevas, Ivo Roche, Luciano Benítez y Pedro Valiente se alzaron con el triunfo en sus respectivas categorías, tras la disputa de la sexta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, que se llevó a cabo en Ñu Guasu.

Por Derlis Santacruz
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La sexta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), se cumplió con mucho éxito el pasado sábado en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, donde no solamente hubo un gran número de pilotos en competencia, sino también una muy buena presencia de público que asistió al espectáculo de las dos ruedas que se vivió con un inmejorable clima.

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Como es habitual, la jornada arrancó con las verificaciones correspondientes, prosiguió con las clasificaciones para determinar el orden de partida en las carreras y finalizó con además de entretenidas, competitivas carreras –en todas las categorías habilitadas– que pusieron a prueba y exigieron al máximo vuelta a vuelta a los pilotos hasta cruzar la bandera a cuadros.

Así, luego de las definiciones en las últimas carreras, las posiciones finales del pasado sábado quedaron de la siguiente manera:

En la GP Junior, 1) Emily Cuevas, 2) Genaro Ciotti, 3) Guillermo Lozada y 4) Santiago Torrez.

Los protagonistas de la categoría GP Junior, celebran en el podio con sus respectivos trofeos.
Los protagonistas de la categoría GP Junior, celebran en el podio con sus respectivos trofeos.

En la GP Light, 1) Ivo Roche, 2) Germán Lesme, 3) Oliver Cuevas, 4) Jorge Casaccia y 5) Ricardo Cuevas.

Los mejores de la categoría GP Light festejan al cierre de la jornada en Ñu Guasu.
Los mejores de la categoría GP Light festejan al cierre de la jornada en Ñu Guasu.

En la GP Evo, 1) Luciano Benítez, 2) Yugo Ito, 3) Cristian Acuña, 4) Christian Areco y 5) Milko Oddone.

Alegría y muchas sonrisas se pudieron apreciar el sábado en el podio de la categoría GP Evo.
Alegría y muchas sonrisas se pudieron apreciar el sábado en el podio de la categoría GP Evo.

Y en la GP Pro, 1) Pedro Valiente, 2) Nico Torrez, 3) Narito Pereyra, 4) Micky Pepermans y 5) Hassen David.

Emotiva celebración de los integrantes de la categoría GP Pro, con el siempre infaltable chapagne en el podio.
Emotiva celebración de los integrantes de la categoría GP Pro, con el siempre infaltable chapagne en el podio.

La séptima fecha del certamen, se desarrollará el sábado 10 de octubre, en el mismo escenario.