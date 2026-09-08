ABC Motor
08 de septiembre de 2026 a la - 15:28

Moto Velocidad-AMVP: En Ñu Guasu, la sexta fecha dará continuidad al campeonato

Los pilotos de la categoría Light ya están listos para afrontar otra nueva jornada del certamen nacional de moto velocidad.
Los pilotos de la categoría Light ya están listos para afrontar otra nueva jornada del certamen nacional de moto velocidad.JES Audiovisual

La Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP) llevará adelante este sábado la sexta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2026. Como es habitual, la competencia se desarrollará en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, y promete muchas emociones.

Por Derlis Santacruz

Este sábado 12 de septiembre, en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, se disputará la sexta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP).

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El certamen de la modalidad de las dos ruedas, que transita una temporada más que exitosa desde el punto de vista competitivo, prepara para este sábado un programa que arrancará a las 13:30, con los mejores pilotos y equipos de las cuatro categorías habilitadas; la GP Junior, la GP Light, la GP Evo y la GP Pro, respectivamente.

Los mejores pilotos y equipos se enfrentarán nuevamente este sábado, en lo que será una nueva fecha del certamen de la modalidad.
Los mejores pilotos y equipos se enfrentarán nuevamente este sábado, en lo que será una nueva fecha del certamen de la modalidad.

El precio de la entrada al público en general fue fijado en la suma de G. 20.000, que deberá abonar el aficionado para acceder a lo que sin lugar a dudas será una extraordinaria jornada, llena de puro show y mucha adrenalina.