Moto Velocidad-AMVP: En Ñu Guasu, la sexta fecha dará continuidad al campeonato

Este sábado 12 de septiembre, en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, se disputará la sexta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP).

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El certamen de la modalidad de las dos ruedas, que transita una temporada más que exitosa desde el punto de vista competitivo, prepara para este sábado un programa que arrancará a las 13:30, con los mejores pilotos y equipos de las cuatro categorías habilitadas; la GP Junior, la GP Light, la GP Evo y la GP Pro, respectivamente.

El precio de la entrada al público en general fue fijado en la suma de G. 20.000, que deberá abonar el aficionado para acceder a lo que sin lugar a dudas será una extraordinaria jornada, llena de puro show y mucha adrenalina.