Joshua Duerksen luego de conducir el Fórmula 1 de Mercedes: “Un día que recordaré el resto de mi vida”

El automovilismo paraguayo escribió un nuevo capítulo histórico en el deporte motor mundial: Joshua Duerksen es el primer compatriota en conducir un monoplaza de Fórmula 1. El piloto condujo el W16 E Performance de Mercedes en dos jornadas de Testing of Previous Cars que realizó la escudería alemana en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, Portugal.

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Duerksen evaluó los días de prueba y calificó de “otro nivel” la conducción de un F1. “Ponerme al volante del W16 fue una experiencia increíble. El rendimiento, la frenada y las velocidades en curva están en otro nivel. Aprendí muchísimo durante estos dos días y disfruté cada vuelta”, expresó el joven de 22 años, que es piloto de desarrollo de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

Joshua Duerksen y un día para la historia: ¡condujo un Fórmula 1!

“Este es un día, y una semana, que recordaré el resto de mi vida. Conducir un Fórmula 1 por primera vez es algo con lo que sueña cualquier joven piloto, y hacerlo como el primer paraguayo en alcanzar este hito lo hace aún más especial”, manifestó Duerksen, quien realizó 187 vueltas, totalizando 875 kilómetros, equivalente a tres Grandes Premios de la categoría reina del automovilismo.

“Estoy increíblemente agradecido a Mercedes por esta oportunidad y por la confianza que han depositado en mí. Muchísimas personas me han apoyado a lo largo de mi trayectoria, desde mi familia, mi equipo personal, todos mis patrocinadores y todos los aficionados en Paraguay que han seguido mi carrera y han creído en mí”, agradeció el piloto de Invicta Racing en la Fórmula 2.