¿Qué dijo el director adjunto de Mercedes sobre la prueba de Joshua Duerksen a bordo de un F1?

Joshua Duerksen manejó un Fórmula 1 por primera vez. El piloto paraguayo realizó el Testing of Previous Cars a bordo W16 E Performance de Mercedes: fueron dos días de pruebas en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, Portugal. El joven de 22 años giró 187 vueltas, sumando 875 kilómetros, equivalente a tres Grandes Premios.

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Al finalizar los test, el director adjunto del equipo alemán habló de la experiencia que vivió Duerksen y puntualizó que hizo “un excelente trabajo”. “Siempre es un momento especial cuando un joven piloto tiene su primera experiencia al volante de un Fórmula 1 y Joshua ha hecho un excelente trabajo durante toda esta prueba”, mencionó Bradley Lord.

¿Qué dijo el director adjunto de Mercedes sobre Joshua Duerksen?

“Abordó el programa con madurez, profesionalismo y un verdadero deseo de aprender. Durante los dos días trabajó de manera eficaz con el equipo de ingeniería, desarrolló su confianza progresivamente y demostró exactamente lo que esperábamos de él”, puntualizó Lord sobre Duerksen, quien es piloto de desarrollo de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

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En hecho histórico para el automovilismo nacional y un día inolvidable para Duerksen, el piloto subió a un F1 luego de recorrer las categorías Fórmula 4, Fórmula 3 Regional Europea y Fórmula 2. “Este es un paso importante en su desarrollo y debe sentirse orgulloso de lo que ha conseguido, no solo para sí mismo, sino también para su país”, finalizó.