Gasly denuncia ataques en redes sociales tras frenar a Colapinto en Madrid

Pierre Gasly, entonces sexto con neumáticos desgastados, pero obligado a hacer una parada en boxes que le iba a sacar del Top 10, no dejó pasar a Franco Colapinto, que iba séptimo y que estaba siendo amenazado por la presión de Oscar Piastri (McLaren).

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El argentino se quejó por radio de la decisión de Gasly, en un circuito que no ofrecía casi ninguna oportunidad para adelantar. Algunos aficionados argentinos se enfadaron vehementemente con Gasly, con reacciones muy hostiles en redes sociales.

“Veo eso un poco preocupante para nuestro deporte. Soy un deportista de alto nivel, así que sé que estoy expuesto (...) Pero ese nivel de amenazas y ataques lo veo completamente inapropiado, sobre todo cuando se extiende a la familia, la novia, etcétera”, explicó Gasly en la víspera de los ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán.

“Estamos expuestos, sabemos que vamos a ser atacados, que puede que no gustemos o que nos odien. Pero hay un cierto límite que no debería sobrepasarse simplemente porque estás ante una pantalla, con un teclado, y ese límite se cruza demasiado a menudo”, lamentó.

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Colapinto, que cuenta con un gran apoyo de los aficionados argentinos, también denunció esos comportamientos en contra de su compañero: “Trabajamos siempre en equipo y no es agradable ver eso, espero que no sigan”.

“Les ha ocurrido lo mismo a otros pilotos. Yuki (Tsunoda, después de un accidente con él en Austria) también fue muy criticado este año y hablamos de ello. Y los comisarios, creo que después de la carrera de Zandvoort (Países Bajos), también recibieron ataques después de la penalización que me pusieron”, reconoció el piloto argentino.

El francés Esteban Ocon y el australiano Jack Doohan también fueron víctimas de ataques similares desde la llegada de Colapinto a la Fórmula 1 en 2024. “Esto se da a menudo entre los fans de la Fórmula 1, como en cualquier otro deporte. Desgraciadamente, se ha hecho demasiado habitual, cuando no debería serlo”, subrayó el argentino.

Colapinto terminó séptimo en la carrera en España, mientras que Gasly fue duodécimo.