Joshua Duerksen tampoco termina la feature race 1 de Azerbaiyán

Joshua Duerksen, piloto del Invicta Racing y que no pudo finalizar la carrera sprint de Bakú, en Azerbaiyán, este viernes, largó finalmente 18º -clasificó 13º pero fue penalizado cinco posiciones por dejar inutilizable los neumáticos super blandos (lila) en la qualy-, e inició la carrera larga 1, prevista a 29 vueltas, desde atrás con un juego nuevo de cubiertas y con la firme intención de remontar todo lo posible. En las primeras vueltas, fue trepando en el clasificador y pasó a ser 17º.

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En la vuelta 7, nuestro compatriota ingresó a los boxes para el cambio obligatorio de neumáticos (superblandos -lila- por blandos -rojo-), salió 18º y en la vuelta 8, Mari Boya (Prema Racing) quedó parado en la pista y tuvo que salir el auto de seguridad, situación que favoreció a otros pilotos -que aprovecharon la pausa para pasar por los pits-, no así a Joshua que solo pudo mejorar una posición (17º).

SAFETY CAR DEPLOYED... 🚨



Mari Boya comes to a stop on track ❌#F2 #AzerbaijanGP | LAP 8/29 pic.twitter.com/TtQCQVN2S6 — Formula 2 (@Formula2) September 25, 2026

Posteriormente, el safety car se retiró del trazado de 6.003 metros y 20 curvas y la carrera prosiguió en la vuelta 11. Lamentablemente, en la siguiente vuelta, la doce, Duerksen estuvo involucrado en un incidente que terminó con bandera roja. El paraguayo evitó colisionar con otro piloto (John Bennet, Trident, que paró por el muro) y por detrás fue chocado por el líder del certamen, el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), y ya no pudo continuar en competencia.

Teniendo en cuenta el tiempo que se perdió por la bandera roja, la feature race 1 pasó de 29 vueltas a 20 minutos, que son los que le restó a la misma para la bandera a cuadros. El vencedor fue el irlandés Alexander Dunne, seguido por el noruego Martinius Stenshorne, ambos del Rodin Motorsport, y por el sueco Dino Beganovic (Dams Lucas Oil), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.